Prevot: Duhet t'i jepen siguri Maqedonisë së Veriut se nuk do të ketë bllokada të ardhshme në procesin eurointegrues
Maqedonia e Veriut mund të mbështetet te Belgjika si një aleat i fortë dhe i besueshëm në rrugën e saj drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian, tha ministri belg i Punëve të Jashtme, Çështjeve Evropiane dhe Bashkëpunimit Zhvillimor, Maxime Prevot, në një konferencë të përbashkët për shtyp me homologun e tij, ministrin e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme të RMV-së, Timço Mucunski.
"Belgjika vazhdon të mbështesë fuqimisht dhe pa mëdyshje rrugën evropiane të vendit tuaj. Jam i bindur fuqimisht se çështjet dypalëshe nuk duhet të pengojnë në asnjë moment procesin e zgjerimit. Do të vazhdoj të mbështes përparimin në reforma dhe pajtueshmërinë me kriteret e Hagës", tha Prevot.
Një aspekt i rëndësishëm i vizitës sime, theksoi Prevot, është se stabiliteti institucional që keni arritur është për t'u mirëpritur, duke theksuar se "Belgjika inkurajon dialogun politik konstruktiv dhe sundimin e ligjit", ndërsa inkurajoi Qeverinë të vazhdojë në rrugën e reformave, sepse, siç tha ai, është vetëm një investim i marrë.
Lidhur me Bullgarinë dhe kërkesat tona për garanci në rrugën evropiane, Prevot tha se për Belgjikën ekziston një vendosmëri e qartë se duhet t'i jepet një siguri Maqedonisë së Veriut se nuk do të ketë bllokim ose pengesë të mëtejshme pasi të jenë bërë ndryshimet e nevojshme.
"Unë besoj se të gjitha vendet e BE-së duhet të gjejnë një mënyrë për të shprehur vullnetin që këto siguri do të jepen", tha Prevot.
Ministri belg i Punëve të Jashtme, Çështjeve Evropiane dhe Bashkëpunimit për Zhvillim, Prevot, fillimisht shprehu kënaqësinë që me vizitën e sotme ka mundësinë të njihet më mirë me realitetin dhe vendin tonë.