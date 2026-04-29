Presidenti finlandez tregon tri gabimet e Putinit në luftën me Ukrainën
Alexander Stubb ka dhënë një vlerësim të ashpër dhe të drejtpërdrejtë për Kremlinin, duke argumentuar se presidenti rus Vladimir Putin nuk ka arritur asnjë nga objektivat kryesore të luftës në Ukrainë.
Sipas presidentit finlandez, rezultatet e konfliktit kanë shkuar në drejtim të kundërt me atë që synonte Moska.
Së pari, Stubb thekson se qëllimi fillestar i Rusisë ishte marrja e kontrollit mbi Ukrainën. Megjithatë, në vend që të nënshtrohej, Ukraina është afruar edhe më shumë me Perëndimin, duke u forcuar si një shtet me orientim evropian dhe transatlantik, me lidhje gjithnjë e më të thella me institucionet perëndimore.
Së dyti, ai vëren se një tjetër objektiv i rëndësishëm i Kremlinit ishte frenimi i zgjerimit të NATO-s. Por, sipas tij, rezultati ka qenë krejt i kundërt: Finlanda dhe Suedia iu bashkuan aleancës, duke ndryshuar ndjeshëm hartën e sigurisë në Evropën Veriore dhe duke e rritur praninë e NATO-s pranë kufijve të Rusisë.
Së treti, Stubb argumenton se Rusia synonte të projektonte forcë globale përmes pushtimit të Ukrainës dhe të forconte ndikimin e saj ndërkombëtar. Megjithatë, ai thotë se ky ndikim është dobësuar dukshëm, duke përmendur vende si Kuba, Venezuela, Siria dhe Irani, ku prania ose ndikimi rus nuk shfaqet më me fuqinë që pretendohej.
Në këtë kontekst, ai sugjeron se lufta ka prodhuar një efekt të kundërt strategjik për Moskën, duke e izoluar më shumë në arenën ndërkombëtare dhe duke reduktuar ndikimin e saj global në mënyrë të ndjeshme.
Në përfundim, Stubb e paraqet situatën si një dështim strategjik të shumëfishtë për Kremlinin, ku objektivat kryesore të shpallura jo vetëm që nuk janë arritur, por në disa raste kanë sjellë pasoja të kundërta me ato të synuara fillimisht. /Telegrafi/