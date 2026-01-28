Pranoi ryshfet nga një serb, polici i arrestuar në Vërmicë lirohet nga paraburgimi pas vendimit të Supremes
Zyrtari policor Arton Krasniqi, i arrestuar nën dyshimet për marrje ryshfeti në pikën kufitare në Vermicë, është liruar nga masa e paraburgimit pas një vendimi të Kolegjit të Gjykatës Supreme.
Kolegji penal i Gjykatës Supreme ka aprovuar kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë të Krasniqit dhe ka ndryshuar aktvendimet e mëparshme të Gjykatës Themelore në Prizren dhe Gjykatës së Apelit të Kosovës – Departamenti për Krime të Rënda, të cilat kishin caktuar paraburgimin ndaj tij.
Sipas arsyetimit të Gjykatës Supreme, vendimet e instancave të mëparshme nuk kanë dhënë arsye të qarta dhe të pranueshme ligjore për caktimin e paraburgimit, pasi ato mbështeteshin vetëm në parafrazimin e dispozitave ligjore pa vërtetuar bazat konkrete ligjore të kërkuara sipas Kodit të Procedurës Penale.
Si pasojë, masa e paraburgimit ndaj Krasniqit është ndërprerë më 6 janar 2026 dhe ai është liruar nga burgu për t’u mbrojtur në liri deri në përfundim të procesit gjyqësor.
Krasniqi ishte arrestuar më 22 dhejtor 2025 ku polici, duke shfrytëzuar uniformën dhe pozitën e tij zyrtare, kishte pranuar ryshfet nga shtetasi i Serbisë, Boshko Qermioviq që i njëjti të mund të kalonte kufirin. /Telegrafi/