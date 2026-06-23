Portugalia fitoi bindshëm ndaj Uzbekistanit - por sa "Ekspertë" e qëlluan rezultatin e saktë
Mbi 4.3 mijë parashikime janë regjistruar në platformën “Eksperti” për ndeshjen mes Portugalisë dhe Uzbekistanit, e cila përfundoi me rezultatin 5-0 në kuadër të Grupit K të Kupës së Botës 2026.
Fitorja bëri që shumica dërrmuese e pjesëmarrësve të arrijnë të marrin pikë, por kishte shumë që arritën ta parashikonin saktë epilogun e sfidës, pasi pritshmëritë ishin qartësisht në anën e Portugalisë.
Statistikat e parashikimeve
Nga gjithsej 4,439 parashikime të regjistruara: Vetëm 118 pjesëmarrës qëlluan saktë rezultatin 5-0 dhe fituan 10 pikë
4 pjesëmarrës fituan 6 pikë duke qëlluar diferencën e golave
4256 pjesëmarrës arritën të fitojnë vetëm 2 pikë për fituesin e ndeshjes
Ishin 61 pjesëmarrës që rezultuan gabim
Parashikimet më të shpeshta të rezultatit
Tifozët dhe përdoruesit e platformës besuan fuqishëm në një fitore komode të Portugalisë.
Rezultati më i parashikuar ishte 3-0, i zgjedhur nga 1,584 përdorues.
Ndërkohë, fitorja 5-0, që ishte edhe rezultati final i ndeshjes, u parashikua nga vetëm 118 përdorues, duke qenë një nga skenarët më pak të zgjedhur para fillimit të takimit.
Në listën e rezultateve më pak të preferuara u gjetën edhe skenarë si 5-1, 6-2, 4-3 dhe madje 8-0, çka tregon besimin e madh që komuniteti kishte te një fitore e thellë e Portugalisë.
Futbolli vazhdon të surprizojë
Ndeshja Portugali – Uzbeiktan dëshmoi edhe një herë se rezultatet e sakta në futbollin e nivelit më të lartë janë jashtëzakonisht të vështira për t’u parashikuar.
Pavarësisht mbi katër mijë parashikimeve dhe favorizimit të madh për Portugalinë, vetëm 118 persona arritën të gjenin rezultatin e saktë.
Kjo është pikërisht ajo që e bën platformën “Eksperti” më sfiduese dhe më interesante për tifozët, ku çdo gol dhe çdo detaj mund të ndryshojë krejtësisht renditjen.
Regjistrohu në eksperti.telegrafi.com, bëhu pjesë e garës dhe provo të tregosh sa mirë e njeh futbollin, madje nëse ke mbetur prapa, mund të luash për shpërblimet javore. /Telegrafi/