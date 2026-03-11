Porsche do të shkurtojë vende të tjera pune, ndërsa fitimet ranë me 91%
Prodhuesi gjerman i veturave sportive Porsche njoftoi se planifikon të shkurtojë vende të tjera pune pasi fitimet e kompanisë ranë me 91% gjatë vitit 2025.
Drejtori ekzekutiv i kompanisë, Michael Leiters, tha se procesi për ristrukturimin e kompanisë ishte nisur edhe para se ai të merrte detyrën më herët këtë vit.
Sipas tij, ky proces do të “forcohet edhe më tej” dhe do të përfshijë shkurtime të reja të vendeve të punës.
Leiters nuk dha një numër të saktë të punonjësve që do të largohen nga puna, duke theksuar se fillimisht do të zhvillohen bisedime me palët e përfshira.
Gjatë prezantimit të rezultateve financiare në Stuttgart, ai njoftoi edhe plane për thjeshtimin e strukturës së menaxhimit për të përmirësuar situatën e kompanisë.
Sipas një marrëveshjeje të mëhershme me përfaqësuesit e punonjësve, rreth 1,900 vende pune pritet të shkurtohen në rajonin e Stuttgartit deri në vitin 2029.
Kompania tha se fitimi neto u ul ndjeshëm në vitin 2025 për shkak të kostove miliardëshe që lidhen me rikthimin më të madh drejt modeleve me motorë me djegie të brendshme. /Telegrafi/