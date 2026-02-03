Policia konfiskon marihuanë në Podujevë
Policia e Kosovës ka raportuar dy raste të ndara të posedimit të paautorizuar të substancave narkotike gjatë ditës së hënë në Podujevë.
Rasti i parë ka ndodhur rreth orës 17:27, ku gjatë kontrollit te një i dyshuar mashkull kosovar, policia ka gjetur dhe konfiskuar 2.78 gram substancë të dyshuar narkotike të llojit marihuanë.
I dyshuari është intervistuar nga autoritetet dhe, me vendim të prokurorit, është liruar.
Rasti i dytë është raportuar rreth orës 19:25 në rrugën “Afrim Zhitia” në Podujevë.
Gjatë kontrollit në veturën e një të dyshuari tjetër mashkull kosovar, policia ka gjetur dhe konfiskuar 0.47 gram marihuanë.
Edhe në këtë rast, me vendim të prokurorit, i dyshuari është liruar në procedurë të rregullt.
Hetimet lidhur me të dy rastet janë duke vazhduar. /Telegrafi/