Policët e Romës vjedhin mallra luksoze me vlerë 280,000 euro me ndihmën e një arkëtari
Njëzet e një oficerë policie të stacionuar në stacionin hekurudhor Termini të Romës në Itali, janë nën hetim për vjedhje të dyshuar të veshjeve luksoze dhe parfumeve nga një dyqan i madh Coin, thanë autoritetet.
Nëntë oficerë policie hekurudhore dhe 12 karabinierë janë midis 44 personave të vënë nën hetim nga prokurorët e Romës për vjedhje të rëndë, sipas mediave italiane, transmeton Telegrafi.
Hetimi filloi pasi menaxheri i dyqanit në Via Giolitti - pjesë e zinxhirit italian të dyqaneve luksoze të specializuar në mallra të nivelit të lartë - raportoi një mungesë inventari prej 184,000 eurosh në shkurt 2024.
Artikujt e dyshuar të vjedhur përfshinin xhaketa, çanta, këmisha, rripa, parfume, kozmetikë, të brendshme dhe kapele të markave të njohura.
Mungesa përbënte 10.8% të të ardhurave të dyqanit, më shumë se katër herë normën e zakonshme 2-3% në lokacionet e tjera të Coin, sipas Il Fatto Quotidiano.
Pas zbulimit fillestar, menaxhmenti kreu kontrolle të mëtejshme dhe zbuloi se një vlerë shtesë prej 94,000 eurosh mallrash ishin zhdukur, me 45,000 euro vetëm nga departamenti i parfumerisë.
Dyqani punësoi një agjenci private hetimore, e cila instaloi kamera të reja, veçanërisht në arkë në departamentin e meshkujve, sipas raportimeve. Pamjet nga këto kamera ndihmuan në zbulimin e skemës së dyshuar.
Hetuesit nga njësia operative e Karabinierëve identifikuan rreth 90 incidente individuale gjatë periudhës katërmujore nga shtatori deri në dhjetor 2024, sipas prokurorëve.
Një arkëtar dyqani dyshohet se është në qendër të skemës, thanë hetuesit. I dyshuari dyshohet se hoqi etiketat anti-vjedhje nga artikujt e parazgjedhur, i fshehu ato pranë banakut dhe përpunoi transaksione në arkë për disa dhjetëra euro, ndërsa vlera aktuale ishte dukshëm më e lartë.
Arkëtari dyshohet se përvetësoi një pjesë të parave nga transaksionet mashtruese.
Hetuesit instaluan softuer në njërën nga arkat e dyqanit, i cili zbuloi mospërputhjet midis shumave të transaksioneve dhe mallrave të marra në të vërtetë.
Midis oficerëve të policisë nën hetim janë një menaxher i lartë i policisë hekurudhore, dy komisionerë, një inspektor, një ndihmës shef, një zëvendës mbikëqyrës, një ndihmës shef koordinues, një mbikëqyrës kryesor dhe një oficere femër.
12 karabinierët nën hetim përfshijnë një brigadier, disa zëvendësbrigadierë dhe eprorë të zgjedhur që shërbejnë në stacion. Të gjithë janë transferuar në vende të tjera në pritje të hetimit.
Secili i dyshuar akuzohet për përfshirje në një ose dy incidente, sipas raportimeve. /Telegrafi/