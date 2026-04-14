Po mendoni të mbani papagall? Këto janë 5 llojet më të mira të mëdha për shtëpi
Të bukur, të zgjuar dhe jetëgjatë, por jo për këdo. Para se të merrni një papagall të madh, njihuni me karakterin dhe kërkesat e secilit lloj
Shumë njerëz e lidhin fjalën “papagall” me zogj të mëdhenj, shumëngjyrësh dhe plot energji, gjë që është e vërtetë. Si kafshë shtëpiake, papagajtë e mëdhenj janë shoqërues të guximshëm, mbresëlënës dhe dinamikë. Megjithatë, jo çdo zog i madh është i përshtatshëm për shtëpi dhe jo çdo dashamirës i shpendëve është gati për përgjegjësinë që sjell kujdesi ndaj tyre.
Më poshtë gjeni disa nga llojet më të njohura të papagajve të mëdhenj, për të kuptuar nëse jeni gati të jetoni me një të tillë. Birësimi i një zogu është vendim serioz, ndërsa një papagall i madh shpesh kërkon përkushtim për më shumë se 50 vjet. Prandaj, informohuni mirë para se të vendosni, transmeton Telegrafi.
Papagalli gri afrikan
Getty Images
African Grey Parrot është mbajtur si kafshë shtëpiake prej mijëra vitesh. Aftësia e tij e jashtëzakonshme për të arsyetuar dhe për të imituar të folurin njerëzor e ka bërë shumë të kërkuar. Megjithatë, pronarët e ardhshëm duhet të sigurohen se kanë kohën dhe mundësitë për kujdesin e nevojshëm të përditshëm.
Papagalli Amazon
Getty Images
Amazon Parrot është plot karakter dhe energji. Personaliteti argëtues dhe aftësia për të folur e kanë bërë shumë të popullarizuar prej dekadash. Por trupi i madh, zëri i fuqishëm dhe nevoja e lartë për shoqërizim bëjnë që të mos jetë zgjedhje për secilin.
Kakadu
Getty Images
Cockatoo është zog i bukur dhe shumë i dashur, që fiton zemrën e adhuruesve të shpendëve. Natyra e tij miqësore i bën shumë njerëz t’i zgjedhin vetëm kakadutë. Megjithatë, ata kërkojnë ushqim të kujdesshëm, lëvizje, hapësirë dhe shumë vëmendje. Kujdesi ndaj tyre mund të zgjasë gjysmë shekulli ose më shumë.
Papagalli Eclectus
Getty Images
Eclectus Parrot është inteligjent dhe shumë tërheqës. Ngjyrat e forta, aftësia për të folur dhe natyra e dashur e kanë bërë një nga papagajtë më të pëlqyer. Megjithatë, ai ka nevoja të ndërlikuara shoqërore dhe kërkon kohë të mjaftueshme nga pronari.
Makau
Pexels
Macaw vjen në madhësi dhe ngjyra të ndryshme, ndërsa llojet e reja po shtohen vazhdimisht. Si një nga anëtarët më të njohur të familjes së papagajve, makau shpesh është zgjedhja e parë për ata që duan zog të madh dhe mbresëlënës. Por para se ta merrni, duhet të dini mirë çfarë kërkon kujdesi i tij i përditshëm. /Telegrafi/