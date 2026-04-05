Të gjithë mendojnë se macet e zeza sjellin fat të keq – këto 13 fakte tregojnë të kundërtën
Shumë njerëz ende besojnë se një mace e zezë që ju pret rrugën sjell ters. Të tjerë i lidhin me magjinë, shtrigat apo fatin e keq. Por sa prej këtyre besimeve janë të vërteta?
Macet e zeza janë ndër kafshët më të keqkuptuara në botë. Historia e tyre është e mbushur me mite, frikëra dhe paragjykime që kanë mbijetuar me shekuj, duke krijuar një imazh që nuk përputhet me realitetin. Në thelb, ato nuk dallojnë nga macet e tjera përveç ngjyrës së leshit dhe janë po aq të dashura, inteligjente dhe lozonjare.
Në fakt, perceptimi për macet e zeza ndryshon nga një vend në tjetrin. Në disa kultura ato lidhen me tersin, ndërsa në të tjera konsiderohen simbol i fatit të mirë, dashurisë dhe mirëqenies. Pikërisht kjo kontrast i fortë mes miteve dhe realitetit i bën ato edhe më interesante.
Këto paragjykime nuk kanë ndikuar vetëm në mënyrën si i shohim, por edhe në fatin e tyre, pasi shpesh adoptohen më rrallë se macet e tjera. Megjithatë, gjithnjë e më shumë njerëz po kuptojnë se këto besime nuk kanë bazë reale, transmeton Telegrafi.
Ja 13 fakte që tregojnë pse këto mace meritojnë një reputacion krejt tjetër:
1. Lidhja me shtrigat fillon në Mesjetë
Gjatë Mesjetës, macet e zeza u lidhën me Satanin dhe shtrigat. Shumë njerëz besonin se ato ishin bashkëpunëtore të shtrigave ose madje shtriga të transformuara. Këto besime çuan në përndjekje dhe vrasje masive të maceve, por edhe të njerëzve që i mbanin ato.
2. Edhe sot ndikojnë këto besime
Edhe pse jemi në kohë moderne, në disa vende strehimoret shmangin adoptimin e maceve të zeza gjatë muajit tetor, nga frika se mund të përdoren për rituale apo të keqtrajtohen.
3. Në disa vende sjellin fat në dashuri
Në Japoni besohet se gratë beqare që kanë mace të zeza tërheqin më shumë admirues. Në disa zona të Britanisë, një mace e zezë konsiderohet dhuratë ideale për nuset, si simbol i fatit dhe lumturisë.
4. Kanë histori të gjatë në detari
Detarët mbanin mace në anije për të kontrolluar brejtësit. Një mace e zezë konsiderohej veçanërisht fatlume, pasi besohej se garantonte një udhëtim të sigurt dhe kthim në shtëpi.
5. Mund të jenë më rezistente ndaj sëmundjeve
Sipas studimeve të National Institutes of Health, mutacionet gjenetike që lidhen me ngjyrën e zezë mund të ofrojnë njëfarë mbrojtjeje ndaj disa sëmundjeve. Kjo i bën macet një model interesant për studime mbi shëndetin edhe te njerëzit.
6. Ngjyra e tyre mund të ndryshojë në diell
Ekspozimi i gjatë ndaj rrezeve UV mund të zbërthejë pigmentin e zi të leshit, duke i dhënë një nuancë kafe ose të ndryshkur. Megjithatë, kjo është e përkohshme dhe zhduket me rritjen e qimeve të reja.
7. Në disa vende janë simbol i pasurisë
Në Skoci, besohet se një mace e zezë që shfaqet në pragun e shtëpisë paralajmëron ardhjen e pasurisë. Në Francë dhe Gjermani gjithashtu ekzistojnë besime pozitive për to.
8. Nuk përbëjnë një racë të veçantë
Macet e zeza nuk janë një racë më vete. Ngjyra e zezë mund të shfaqet në shumë raca të ndryshme, nga ato me lesh të shkurtër deri te ato me lesh të gjatë.
9. Ngjyra e zezë është dominante gjenetikisht
Ngjyra e zezë është ndër më dominueset te macet, megjithëse shumë prej tyre mund të kenë edhe njolla të vogla të bardha.
10. Shpesh kanë sy të artë ose të verdhë
Shumica e maceve të zeza kanë sy të ndritshëm, të cilët krijojnë një kontrast të fortë dhe tërheqës me leshin e tyre.
11. Mund të fshehin modele në lesh
Edhe pse duken plotësisht të zeza, disa prej tyre kanë modele “tabby” të fshehura, të cilat mund të dallohen vetëm në dritë të fortë.
12. Janë më pak të adoptuara
Fenomeni i njohur si “paragjykimi ndaj maceve të zeza” bën që ato të adoptohen më rrallë dhe të qëndrojnë më gjatë në strehimore.
13. Nuk ndryshojnë nga macet e tjera në sjellje
Ngjyra e leshit nuk ndikon në karakter. Disa mace të zeza janë shumë të dashura dhe të afërta, ndërsa të tjera më të pavarura, njësoj si çdo mace tjetër. /Telegrafi/