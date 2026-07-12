“Po kthehen me varkë në shtëpi”- tifozët anglezë tallen me norvegjezët pas triumfit në Botëror
Tifozët e Anglisë kanë gjetur një mënyrë të veçantë për të festuar kualifikimin në gjysmëfinalen e Kupës së Botës 2026, duke përdorur një nga festimet më të njohura të tifozëve norvegjezë.
“Tre Luanët” siguruan një vend në katër skuadrat më të mira të turneut pas fitores 2-1 ndaj Norvegjisë në çerekfinale, në një ndeshje që u vendos vetëm pas kohës shtesë.
Heroi i Anglisë ishte Jude Bellingham, i cili shënoi dy gola dhe i dha ekipit të Thomas Tuchel mundësinë për të vazhduar rrugëtimin drejt trofeut të dytë të Kupës së Botës në histori, pas atij të vitit 1966.
Pas përfundimit të takimit, disa tifozë anglezë kanë festuar në mënyrë ironike ndaj kundërshtarëve, duke imituar “rowing celebration” – festimin me lëvizje vozitjeje që është bërë i famshëm nga tifozët norvegjezë.
England fans sing "they're rowing home" after beating Norway! pic.twitter.com/zIo1OQEcO7
— Turning Point UK 🇬🇧 (@TPointUK) July 12, 2026
Një video e bërë virale në rrjetet sociale tregon një grup tifozësh të Anglisë duke bërë lëvizjet e vozitjes, ndërsa këndojnë me ironi: “They’re rowing home, they’re rowing home… Norway’s rowing home!”
(“Po kthehen me varkë në shtëpi… Norvegjia po kthehet në shtëpi!”)
Anglia tani do të përballet me kampionen në fuqi, Argjentinën, në gjysmëfinalen e Botërorit 2026, ku synon të fitojë trofeun e dytë botëror dhe të përsërisë suksesin e vitit 1966. /Telegrafi/