PlayStation 5 tejkalon në shitje globale PlayStation 3
Gjashtë vjet pas prezantimit, konsola Sony PlayStation 5 ka arritur një arritje historike.
Kompania ka shitur më shumë njësi se PlayStation 3 gjatë gjithë jetës së tij në treg.
Sipas statistikave më të fundit, PS5 ka shitur rreth 89.44 milionë njësi, ndërsa PS3 kishte shitur rreth 87.40 milionë njësi, duke e bërë PS5 një nga konsolat më të suksesshme të Sony-t.
Kjo ngjarje tregon fuqinë e vazhdueshme të markës PlayStation dhe popullaritetin e madh që gëzon PS5 në të gjithë botën, edhe pesë vjet pas debutimit të tij në nëntor 2020.
Analistët e industrisë e konsiderojnë këtë një moment të rëndësishëm, duke treguar se kërkesa për lojëra dhe pajisje të gjeneratës së fundit vazhdon të jetë e lartë. /Telegrafi/
