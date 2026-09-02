Piero Ausilio largohet nga Interi pas 29 vitesh?
Drejtori sportiv i Interit, Piero Ausilio, pritet të largohet nga klubi në fund të sezonit, duke i dhënë fund një rrugëtimi 29-vjeçar me “Nerazzurrët”.
Sipas disa burimeve të rëndësishme italiane, përfshirë La Gazzetta dello Sport, Corriere della Sera dhe Sky Sport Italia, Ausilio dhe Interi nuk kanë arritur një marrëveshje për zgjatjen e kontratës.
Kontrata aktuale e Ausilios me klubin zikaltër skadon në qershor të vitit 2027, ndërsa palët nuk kanë gjetur gjuhë të përbashkët për vazhdimin e bashkëpunimit.
Ausilio iu bashkua Interit në vitin 1997, fillimisht si sekretar i sektorit të të rinjve gjatë periudhës kur klubi ishte në pronësi të Massimo Morattit. Në dhjetor të vitit 2010, ai mori detyrën e drejtorit sportiv, pozitë të cilën e ka mbajtur për më shumë se 15 vjet.
Sipas Corriere della Sera, Ausilio nuk është ndarë i kënaqur me ofertën e Interit për rinovimin e kontratës. Klubi thuhet se i kishte propozuar një zgjatje njëvjeçare, deri në qershor të vitit 2028, me një rritje të lehtë të pagës, nga 1.3 në 1.4 milionë euro në vit, plus bonuse.
Raportohet se drejtori italian e ka konsideruar këtë ofertë si mungesë respekti, ndërsa drejtuesit e Interit janë përshkruar si të surprizuar nga qëndrimi i tij.
Ndërkohë, sipas raportimeve, Ausilio deri më tani nuk ka marrë ndonjë ofertë konkrete nga klube të tjera.
Sky Sport Italia shton se nuk mund të përjashtohet mundësia e një largimi edhe para përfundimit të kontratës aktuale. Megjithatë, një ndarje e parakohshme do të mund të ndodhte vetëm me marrëveshje të përbashkët mes palëve.
Nëse largimi i tij konfirmohet në fund të sezonit, Ausilio do të mbyllë një periudhë prej plot 29 vitesh në shërbim të Interi. /Telegrafi/