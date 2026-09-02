Dhjetë shitjet më fitimprurëse të Serie A gjatë afatit kalimtar të verës 2026
Marco Palestra, lojtari që u shit më shtrenjtë në Serie A gjatë afatit kalimtar të verës 2026, pas largimit të tij për 60 milionë euro nga Atalanta për t'u bashkuar me Chelsean në Ligën Premier, por kush tjetër është në 10 më të shtrenjtët këtë verë?
Palestra u bë futbollisti i katërt italian më i shtrenjtë i të gjitha kohërave kur përfundoi transferimin e tij te Chelsea me një kosto prej 55 milionë eurosh plus bonuse, duke e çuar paketën e plotë në 60 milionë euro.
Në historinë e futbollit italian, vetëm Mateo Retegui dhe Sandro Tonali (dy herë) janë transferuar për tarifa më të mëdha.
Dy lojtarë të Serie A u transferuan për një total prej rreth 40 milionë eurosh këtë verë: Tarik Muharemovic u largua nga Sassuolo për t'u bashkuar me Leeds United në Ligën Premier në një marrëveshje që i solli dobi edhe Juventusit, i cili kishte një klauzolë shitjeje prej 50% për ish-lojtarin e ekipit të të rinjve.
Në ditën e fundit të afatit kalimtar të verës, Jonathan Rowe u largua gjithashtu nga Bologna pas dy sezonesh për t'u bashkuar me Atalantën në formë huazimi me detyrim blerjeje në një paketë që gjithashtu arriti në total 40 milionë euro.
Me sa duket, emri më i madh që u largua nga Serie A këtë verë ishte Rafael Leao, i cili e kishte bërë të qartë që nga fundi i sezonit 2025/26 se shpresonte të largohej nga Rossonerët për një përvojë të re jashtë vendit.
Pavarësisht një çmimi fillestar prej 60 milionë eurosh, Milani vazhdoi të ulte kërkesat e tyre dhe përfundimisht, Galatasaray konfirmoi se kishte siguruar shërbimet e Leaos për një tarifë të garantuar prej vetëm 38 milionë eurosh. Megjithatë, klauzolat e bonusve mund ta rrisin shifrën totale.
Pesëshja e parë plotësohet nga Santiago Castro, i cili u largua nga Bologna për t'u bashkuar me Romën për një shumë që raportohet të jetë 35 milionë euro plus bonuse.
10 shitjet më të shtrenjta të Serie A për afatin kalimtar veror 2026
Marco Palestra (Atalanta → Chelsea) 60 milionë euro duke përfshirë bonuset
Jonathan Rowe (Bologna → Atalanta) 40 milionë euro duke përfshirë huazimin dhe detyrimin e blerjes
Tarik Muharemovic (Sassuolo → Leeds) 40 milionë euro duke përfshirë bonuset
Rafael Leao (Milan → Galatasaray) 38 milionë euro plus bonuse
Santiago Castro (Bologna → Roma) 35 milionë euro plus bonuse
Zion Suzuki (Parma → Aston Villa) 35 milionë euro duke përfshirë bonuset
Mario Gila (Lazio → Milan) 35 milionë euro duke përfshirë bonuset
Robinio Vaz (Roma → Hull City) 32 milionë euro duke përfshirë tarifën e huazimit dhe detyrimin e blerjes
Miguel Gutierrez (Napoli → Bayer Leverkusen) 30 milionë euro duke përfshirë bonuset
Arthur Atta (Udinese → Fiorentina) 25 milionë euro plus bonuse
/Telegrafi/