Petrovska: Misajlovski po ikën nga një duel me mua, nuk ka pasur ndryshime në mbrojtje për dy vjet
Deputetja dhe ish-ministrja e Mbrojtjes, Sllavjanka Petrovska, kujton se promovimi i djeshëm i 17 "Striker" është një nga shtatë marrëveshjet qeveritare të lidhura gjatë qeverive të LSDM-së.
Petrovska e mirëpret zbatimin e kësaj marrëveshjeje si thelbësore në procesin e modernizimit dhe pajisjes së Ushtrisë së Maqedonisë së Veriut, por thotë se është e shqetësuar për faktin se, siç thotë ajo, në dy vjet, përveç njoftimeve për prokurime "historike" dhe një buxheti "historik" të mbrojtjes, nuk shoh asnjë lëvizje.
"Asnjë marrëveshje e re për modernizimin e Ushtrisë nuk është lidhur në 2 vjet. Situata në mbrojtje nuk është aq e mrekullueshme sa deklaratat e Misajlovskit. Nuk ka prokurime të reja, nuk ka rritje pagash, nuk ka Marrëveshje të re Kolektive, nuk ka punësime të reja në specialitete kritike, nuk ka promovime në bazë të meritës, nuk ka reformë të sistemit për trajtimin e krizave dhe aksidenteve, nuk ka përparim, vetëm deklarata të rreme.
Pikërisht për këtë arsye Misajlovski po ikën nga një duel me mua, gënjeshtrat kanë këmbë të shkurtra", tha deputetja.
Dje, Ushtria e RMV-së mori automjete të blinduara të këmbësorisë së lehtë "Striker" të blera nga Shtetet e Bashkuara. Këto automjete e bëjnë Ushtrinë e vendit të parën në Evropë që zotëron modele të tilla specifike luftarake. Automjetet janë pjesë e modernizimit të ushtrisë dhe do të jenë të destinuara për grupin e batalionit të këmbësorisë së lehtë të deklaruar për operacionet e NATO-s./Telegrafi/