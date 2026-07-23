Peticioni për përjashtimin e Argjentinës nga Kupa e Botës është nënshkruar nga 23 milionë njerëz
Një peticion që bënte thirrje për përjashtimin e përhershëm të ekipit kombëtar të Argjentinës nga Kupat e Botës u përhap në internet gjatë Kupës së Botës 2026. Organizatorët e fushatës, të quajtur “Kick Argentina Out” ose “Përjashtojeni Argjentinën”, pretenduan se në më pak se një javë ajo ishte mbështetur nga 23,316,108 njerëz nga afërsisht 170 vende.
Peticioni u nis për shkak të pakënaqësisë së disa tifozëve me gjykimin e ndeshjeve argjentinase dhe bindjes se FIFA favorizon Lionel Messin dhe ish-kampionët e botës. Përshkrimi i tij pretendonte se Argjentina gëzonte një pozicion të privilegjuar dhe pyeste pse ekipet e tjera do të luanin nëse fituesi ishte i paracaktuar. Fushata u mbyll pasi Spanja mundi Argjentinën 1-0 në finale.
Të dhënat e mbi më shumë se 23 milionë nënshkrimeve u raportuan nga media si RMC Sport, Euronews, Goal dhe media të tjera. Ky rezultat do ta sillte fushatën pranë rekordit Guinness, i cili i përket iniciativës ‘Jubilee 2000’. Nga viti 1997 deri në vitin 2000, ajo u nënshkrua manualisht nga 24,319,181 njerëz nga 166 vende, duke kërkuar lehtësim të borxhit për vendet më të varfra.
🚨 𝗡𝗘𝗪: A petition calling for Argentina to be kicked out of the World Cup has now passed 23 MILLION signatures.
It is now close to becoming the most-signed petition in history, with the current record standing at 24,319,181 signatures. pic.twitter.com/rYEzsWmdXo
— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 23, 2026
Megjithatë, nuk është e mundur të konfirmohet në mënyrë të pavarur nëse peticioni është nënshkruar vërtet nga më shumë se 23 milionë njerëz. Shifra u shfaq në faqen e internetit të organizatorëve, por nuk u publikua asnjë listë e nënshkruesve, dhe as nuk dihet se si e verifikuan ata identitetin e përdoruesve dhe parandaluan nënshkrimet e shumëfishta. Prandaj, kjo shifër duhet të citohet si një pohim nga organizatorët dhe jo si një numër i konfirmuar nënshkrimesh.
Fushata nuk ishte e lidhur me FIFA-n ose ndonjë shoqatë futbolli, kështu që nuk kishte peshë formale dhe as nuk mund të ndikonte në pjesëmarrjen e Argjentinës në turne.
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Argjentina ka marrë shumë kritika gjatë turneut
Pakënaqësia u rrit veçanërisht pas fitores 3-2 të Argjentinës ndaj Egjiptit në fazën e 1/8-tës. Egjiptianët u ankuan për një gol të anuluar dhe përdorimin e VAR-it, ndërsa trajneri Hossam Hassan akuzoi publikisht organizatorët se donin ta mbanin Messin në turne. FIFA hodhi poshtë akuzat për manipulim ndeshjesh dhe tha se nuk kishte bazë për të vënë në dyshim integritetin e gjyqtarëve.
Kritika të tjera u shtuan nga qasja agresive e Argjentinës, përplasjet e shpeshta me kundërshtarët dhe sjellja pas humbjes përfundimtare. Disa tifozë në mediat sociale shprehën neveri për skenat nga fusha, megjithëse së bashku me pamjet reale, u shpërnda gjerësisht edhe përmbajtja e krijuar nga inteligjenca artificiale dhe teoritë e pabaza se turneu ishte manipuluar në favor të Argjentinës.
Përleshje pas finales
Skenat më të këqija ndodhën pas finales. Leandro Paredes u përplas me Eric Garcia dhe Gavi, me pamje që e tregojnë atë duke e kapur mbrojtësin spanjoll për fyti. Nahuel Molina ishte gjithashtu i përfshirë në incident, ndërsa ndihmëstrajneri i Argjentinës, Roberto Ayala, u përplas me Dani Olmo.
FIFA ka nisur një hetim disiplinor që mund të rezultojë në pezullime për lojtarët dhe stafin dhe një gjobë për Federatën Argjentinase të Futbollit.
Ayala më vonë kërkoi falje. Ai tha se e shtyu Olmon larg pas deklaratës së tij, pranoi se kishte humbur kontrollin e emocioneve të tij dhe njoftoi se do t'i kërkonte falje personalisht. Ai theksoi se pozicioni i tij e detyron të sillet ndryshe. /Telegrafi/