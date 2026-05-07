Peticioni i tifozëve të Real Madridit për të larguar Mbappen bëhet dokumenti më i nënshkruar në histori
Kylian Mbappe është bërë qendra e një tjetër stuhie në rrjetet sociale, pasi postimet virale pretenduan se një peticion tifozësh që kërkonte largimin e tij nga Real Madridi ishte bërë "dokumenti më i nënshkruar në histori".
Peticioni “Mbappe Out” ka tejkaluar tashmë 32 milionë nënshkrime, duke bërë krahasime me fushatën historike të Jubileut 2000.
Ai peticion, i cili bënte thirrje për anulimin e borxheve të vendeve më të varfra të botës, mblodhi 24,319,181 nënshkrime të shkruara me dorë dhe u paraqit në Samitin e Mijëvjeçarit të OKB-së në Nju Jork në dhjetor 2000 - i njohur ende si një nga peticionet më të mëdha të të gjitha kohërave.
MBAPPÉ PETITION HITS 28M ✍️
MORE THAN MOST SIGNED PETITION IN THE GUINNESS BOOK OF WORLD RECORDS 🤯🌎 pic.twitter.com/OSQhn3UQyJ
— LiveScore (@livescore) May 7, 2026
Edhe pse nuk ka konfirmim zyrtar se peticioni për Mbappen e ka thyer vërtet atë rekord, duhet theksuar se botët ose hyrjet e dyfishta mund t’i kenë fryrë shifrat.
Pavarësisht dyshimeve mbi legjitimitetin, fushata virale nxjerr në pah zhgënjimin në rritje midis pjesëve të bazës së tifozëve të Real Madridit. /Telegrafi/