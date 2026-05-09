Peter Magyar zyrtarisht kryeministër i Hungarisë - fundi i epokës së Orbanit
Lideri pro-evropian i qendrës së djathtë, Peter Magyar, është betuar si kryeministër i Hungarisë, duke shënuar kështu fundin zyrtar të 16 viteve në pushtet të Viktor Orban.
Ceremonia vjen një muaj pasi partia e tij opozitare Tisza fitoi me shumicë dërrmuese në zgjedhjet parlamentare.
Rezultati shkaktoi gëzim në Budapest dhe më gjerë.
Njerëzit kishin filluar “të vërshonin” jashtë parlamentit të vendit për të ndjekur seancën inauguruese që transmetohej në ekrane të mëdha.
Shumë nga turma kishin udhëtuar me orë të tëra për të qenë atje.
“Kjo është hera e parë që ndiej se është mirë të jesh hungarez”, tha Erzsebet Medve.
Parlamenti i ri shënon herën e parë që nga demokratizimi i vendit në vitin 1990 që Orban - karriera e të cilit prej dekadash e pa atë të shndërrohej nga një aktivist pro-demokracisë në një figurë miqësore me Rusinë - nuk do të ulet në parlament.
45-vjeçari Magyar është zotuar të përdorë shumicën e tij të madhe për të zhbërë sistemet e ndërtuara nga Orban.
Përtej kufijve të vendit, Hungaria është zotuar gjithashtu të rindërtojë marrëdhënien e tendosur me BE-në, dhe të punojë me bllokun për të zhbllokuar miliarda dollarë nga fondet e ngrira të BE-së. /Telegrafi/