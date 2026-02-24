Pete Hegseth flet mbi publikimin e dosjes së UFO-ve
Sekretari amerikan i Mbrojtjes, Pete Hegseth ofroi një përditësim mbi planet e administratës Trump për të publikuar dosjet qeveritare që lidhen me jetën jashtëtokësore dhe objektet fluturuese të paidentifikuara (UFO).
Javën e kaluar, presidenti Donald Trump tha se do t'i jepte udhëzime Sekretarit të Mbrojtjes, Pete Hegseth që të fillonte gjetjen dhe publikimin e dosjeve qeveritare që lidhen me objektet fluturuese të paidentifikuara dhe jetën e mundshme jashtëtokësore.
Një studim i vitit 2021 nga Qendra Kërkimore Pew, zbuloi se 65 përqind e amerikanëve besonin se jeta inteligjente mund të ekzistonte në planetë të tjerë.
Hegseth ishte në Kolorado të hënën për turneun "Arsenali i Lirisë" të departamentit të tij, ku vizitoi dy kompani komerciale hapësinore, transmeton Telegrafi.
Në një intervistë të botuar nga C-SPAN, kur një gazetar e pyeti Hegseth nëse ai ndonjëherë e imagjinonte se do të ishte përgjegjës për zbulimin e informacionit rreth jetës aliene për opinionin amerikan, ai u përgjigj: "Nuk e kisha fare në mendjen time".
I pyetur nëse ishte i përgatitur ta mbikëqyrte atë proces, ai tha: “Sigurisht, i kemi njerëzit tanë që po punojnë për këtë tani. Nuk dua ta ekzagjeroj se sa kohë do të duhet, apo jo? Po punojmë. Do të jemi në përputhje të plotë me atë urdhër ekzekutiv, të përkushtuar për t'ia siguruar këtë presidentit. Pra, do të ketë më shumë në lidhje me këtë sa i përket procesit të asaj që do të bëjmë”.
I pyetur për një afat kohor, Hegseth u përgjigj: “Nuk kam ende një afat kohor për ju, por prisni. Do ta marrim për ju”.
Dhe kur u pyet nëse ai personalisht besonte se ekzistojnë alienët, ai u përgjigj: “Do ta shohim”. Ai shtoi: “Do ta bëj shqyrtimin dhe do ta zbuloj së bashku me ju”.
Interesi publik për jashtëtokësorët u rrit pasi ish-presidenti Barack Obama diskutoi këtë temë gjatë një interviste me komentatorin politik Brian Tyler Cohen.
Në një pjesë të shkurtër të bisedës, Obama u përgjigj "ata janë të vërtetë" kur u pyet për alienët, pastaj menjëherë sqaroi se nuk i kishte parë kurrë vetë dhe hodhi poshtë idenë se ata po mbaheshin në Zonën 51.
Pasi komentet e tij u bënë virale, Obama kërkoi të sqaronte vërejtjet e tij, duke shkruar në mediat sociale: "Po përpiqesha të qëndroja me frymën e raundit të shpejtësisë, por meqenëse ka tërhequr vëmendjen, më lejoni të sqaroj. Statistikisht, universi është aq i gjerë sa ka shumë mundësi që të ketë jetë atje jashtë. Por distancat midis sistemeve diellore janë aq të mëdha sa që shanset që të jemi vizituar nga alienët janë të ulëta dhe nuk pashë asnjë provë gjatë presidencës sime që jashtëtokësorët kanë bërë kontakt me ne. Vërtet". /Telegrafi/