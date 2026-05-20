Pesë vite e gjashtë muaj burg për mjekun e rrejshëm nga Ohri
Pesë vite e gjashtë muaj burg i është shqiptuar P.S. nga Ohri, i cili në janar të këtij viti arriti të mashtrojë tetë qytetarë të moshuar nga Shtipi dhe Vinica, me historinë e mjekut të rremë, gjegjësisht se paratë u nevojiteshin për operacione të fëmijëve ose nipërve e mbesave të tyre për shkak të frakturave.
Vetëm për një muaj, ai arriti t'u marrë qytetarëve 56,000 euro.
Zëdhënësi i Gjykatës Themelore-Shtip, njëherësh Kryetari i Këshillit Penal, gjykatësi Sashko Georgiev, informoi se sot është shpallur vendimi kundër P.S. nga Ohri për veprën penale të mashtrimit. Në deklaratën me shkrim, Georgiev deklaron se vepra penale e vazhdueshme është kryer kundër tetë qytetarëve të dëmtuar nga Shtipi dhe Vinica në periudhën janar 2026.
"Ai i telefonoi të moshuarit me telefon dhe u paraqiti atyre fakte të rreme për dëmtimin e pronës së tyre, duke i mashtruar dhe duke u thënë se vajza e tyre kishte një këmbë të thyer dhe se nevojitej operacion urgjent dhe se për këtë nevojiteshin para. Dëmshpërblimi për të tetë palët e dëmtuara arrin në 3,472,906 denarë ose rreth 56,000 euro", njoftoi Georgiev.
Gjykata vendosi gjithashtu të zgjasë paraburgimin e P.S. nga Ohri deri në marrjen e vendimit përfundimtar.