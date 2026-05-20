Bexheti: Ribalancimi i buxhetit është në kohën e duhur, por hapësira për korrigjime po ngushtohet
Ribalancimi i buxhetit i shpallur nga Ministria e Financave dhe Qeveria, sipas profesor Abdulmenaf Bexhetit, nuk është i parakohshëm, por ai shton se në kushtet kur gjysma e buxhetit është shpenzuar tashmë, hapësira për korrigjime po ngushtohet.
Ai për "Lokalno" tha se procedura e ribalancimit është iniciuar nga Ministria e Financave dhe se procesi është ende tek ata, jo tek Qeveria.
Sipas tij, nuk është e parakohshme të fillohet procedura e ribalancimit në kushtet e pasigurisë globale, e cila po zgjat edhe në rajonet që na interesojnë më shumë, që është BE-ja, me shtetet anëtare të së cilës kemi mbi dy të tretat e shkëmbimit tonë tregtar.
"Projeksionet globale pas luftës në Lindjen e Mesme dhe problemeve me transportin detar në Ngushticën e Hormuzit që filluan në fillim të marsit u bënë shumë më herët nga FMN-ja dhe Banka Botërore, të cilat rishikuan normat e rritjes ekonomike me 0.3 deri në 0.5% në prill, si dhe korrigjimet lart të projeksioneve të inflacionit. Pra, po, nuk pajtohem që është shumë herët për të filluar me ribalancimin dhe korrigjimet e këtyre treguesve/parametrave bazë për projeksionet fiskale. Procedura është në kohën e duhur për sa kohë që përdoruesit e buxhetit nuk hyjnë në dyshime buxhetore! Meqenëse gjysma e buxhetit është shpenzuar, hapësira për korrigjime buxhetore po ngushtohet, në një hapësirë fiskale tashmë të ngushtë", tha Bexheti.
Ai shpjegoi se Strategjia Fiskale që tashmë është dërguar në Kuvend, e cila duhej të rishikohej dhe miratohej dje, në Komisionin Parlamentar të Financave dhe Buxhetit, parashikon një korrigjim të rritjes për vitin 2026 nga 3.8% në 3.5%, si dhe inflacionin vjetor nga 2.5 në 4.5%./Telegrafi/