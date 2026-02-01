Pesë tonë marihuanë u kontrabanduan nga një fabrikë mjekësore në Shkup drejt Serbisë
Prokuroria për Krim të Organizuar në Serbi ka njoftuar se janë privuar nga liria dhe ka ndjekje ligjore ndaj pesë të dyshuarve, tek të cilët u gjetën pesë tonë marihuanë, afër Krushevcit.
Pas marrjes në pyetje të të dyshuarve, të cilët shfrytëzuan të drejtën e tyre ligjore dhe u mbrojtën me heshtje, prokurori publik për krim të organizuar i ka propozuar gjyqtarit të procedurës paraprake të Departamentit Special për Krim të Organizuar në Gjykatën e Lartë në Beograd që të gjithë të dyshuarve t’u caktohet masa e paraburgimit.
Propozimi për caktimin e paraburgimit është bërë duke pasur parasysh sekuestrimin rekord të narkotikëve – marihuanë në sasi prej 5.002.079,18 gramë.
Duke qenë se i dyshuari A.M, i cili konsiderohet organizatori i këtij grupi të organizuar kriminal, ndodhet në arrati, gjyqtarit të procedurës paraprake i është dorëzuar edhe propozim për lëshimin e fletarrestimit, përfshirë edhe fletarrest ndërkombëtar, ndaj këtij të dyshuari.
Ky grup i organizuar kriminal ka vepruar në nivel ndërkombëtar, kështu që nga fillimi i janarit 2026 deri më 29 janar 2026, në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut ka siguruar narkotik – marihuanë në sasi prej 5.002.079,18 gramë. Sipas planit të organizatorit, i dyshuari I.D e ka transportuar drogën përtej kufirit deri në depon e familjes Spasojeviq, prej nga i dyshuari U.M e ka marrë atë për shitje të mëtejshme.
Veçanërisht indikative është se i dyshuari I.D është bashkëpronar i një kompanie në Shkup, e cila është e regjistruar për prodhimin dhe përpunimin e kanabisit mjekësor.
Duke pasur parasysh se një pjesë e veprimeve kriminale tregojnë për karakter ndërkombëtar të veprës penale, veçanërisht në lidhje me furnizimin me drogë në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, rrjedha e mëtejshme e hetimeve do të zbardhë të gjitha rrethanat e këtij rasti penal, do të identifikojë të gjithë pjesëmarrësit, si dhe do të përcaktojë origjinën e narkotikëve.
Ministri i Punëve të Brendshme të Serbisë, Ivica Daçiç, pas mbërritjes në vendin e sekuestrimit, theksoi se kjo është sekuestrimi më i madh i drogës në Serbi deri më tani.