Gjatë 24 orëve, tetë persona janë privuar nga liria për posedim të lëndëve narkotike
Gjatë 24 orëve të fundit, në të gjithë territorin e shtetit, nëpunësit policorë kanë privuar nga liria tetë persona tek të cilët është gjetur drogë, njoftoi Ministria e Punëve të Brendshme.
Më 29.05.2026 në orën 00:05, në zonën e Qendrës në Shkup, nga liria është privuar R.M. (34) nga Shkupi, pasi tek ai është gjetur marihuanë.
Më 28.05.2026 në ora 11:55, në zonën e Karposhit në Shkup, nga liria është privuar E.M. (37) nga Shkupi, tek i cili është gjetur një substancë pluhurore e bardhë.
Më 28.05.2026 në orën 22:30, në Institucionin Ndëshkues-Përmirësues Burgu Idrizovë, nga liria është privuar F.A. (37) nga f. Gërçec, rajoni i Shkupit, i punësuar në institucion, i cili gjatë hyrjes në dhomën e takimeve ka lënë një substancë pluhurore ngjyrë kafe në raft.
Më 28.05.2026 në orën 15:30, në rrugën “JNA” në Strugë, nga liria është privuar A.N. (54) nga Struga, pasi tek ai është gjetur një paketim me substancë pluhurore të bardhë.
Më 28.05.2026 në orën 21:15 në Negotinë, nga liria është privuar një 17-vjeçar nga Negotina, tek i cili është gjetur një cigare me substancë bimore të gjelbër.
Më 28.05.2026 në ora 21:00, në rrugën “Republikanska” në Prilep, janë privuar nga liria dy të mitur, pasi gjatë kontrollit tek njëri prej tyre është gjetur marihuanë.
Më 28.05.2026 në ora 12:51, në Pikën Kufitare Tabanoc, në hyrje të shtetit, nga liria është privuar T.C. (42) nga Republika e Hungarisë, pasi gjatë kontrollit kufitar dhe kontrollit të automjetit “Ford” me targa kombëtare hungareze, në bagazhin personal janë gjetur dhe sekuestruar substancë pluhurore e bardhë dhe tableta.MBP theksoi se pas dokumentimit të plotë të rasteve, ndaj personave do të ngrihen parashtresa përkatëse.