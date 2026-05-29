“Lidhja Shqiptare” e Ziadin Selës do të mbajë Kongresin partiak në Tetovë
Subjekti i ri politik “Lidhja Shqiptare”, i udhëhequr nga Ziadin Sela, ka njoftuar mbajtjen e Kongresit V të partisë, i cili do të mbahet më 31 maj në Tetovë.
Nën sloganin “Lidhja është gjallë”, partia ka paralajmëruar një organizim të madh politik që pritet të shënojë etapën e re të funksionimit dhe konsolidimit të saj në skenën politike shqiptare në Maqedoninë e Veriut.
Sipas njoftimit zyrtar, kongresi do të zhvillohet në Qendrën për Kulturë në Tetovë, me fillim nga ora 12:00, ku pritet pjesëmarrja e delegatëve, strukturave partiake dhe mbështetësve nga të gjitha degët e subjektit.
Ky kongres vjen në një periudhë të rëndësishme për “Lidhjen Shqiptare”, teksa pritet të prezantohen orientimet e reja politike dhe organizative të partisë së drejtuar nga Ziadin Sela.