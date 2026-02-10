Pesë këshilla për të djegur më shumë kalori gjatë gjumit
Gjumi është një kohë kyçe që trupi juaj të pushojë dhe të riparojë veten, por a mund të jetë edhe një mundësi për të djegur më shumë kalori? Nëse po përpiqeni të humbni peshë, ndoshta po pyesni veten se si të maksimizoni shpenzimin tuaj të përditshëm të energjisë. Hulumtimet tregojnë se ka rregullime të thjeshta në stilin e jetës që mund t'ju ndihmojnë ta bëni pikërisht këtë - edhe ndërsa flini, shkruan revista Hello!
Dr. Daniel Atkinson, një mjek i mjekësisë familjare, shpjegon: "Përpjekja për të djegur më shumë kalori ndërsa jeni në pushim mund të duket si qasja e gabuar. Por ju djegni kalori edhe kur jeni duke pushuar - kjo quhet shkalla juaj metabolike bazale (BMR) ose, ndonjëherë, shkalla juaj metabolike në pushim (RMR). Edhe pse të dy termat kanë nuanca, ato shpesh përdoren në mënyrë të ndërsjellë".
Numri i kalorive që digjni gjatë gjumit ndikohet nga disa faktorë. "Në fakt, numri i kalorive që digjni gjatë gjumit varet nga shpenzimi juaj total i energjisë, i cili përcaktohet nga faktorë të tillë si mosha, masa trupore dhe stili i jetës." Kur bëhet fjalë për përshpejtimin e metabolizmit tuaj, dieta, aktiviteti fizik, sasia e gjumit që bëni dhe madje edhe mjedisi në të cilin flini janë të gjitha çelësi.
Kushtojini vëmendje temperaturës së dhomës
"Studimet tregojnë se të fjeturit në një dhomë më të freskët mund të ndihmojë në përshpejtimin e metabolizmit tuaj. Për disa njerëz, temperaturat më të ulëta përmirësojnë cilësinë e gjumit", thotë Dr. Atkinson. "Ata shpesh e kanë më të lehtë të bien në gjumë, dhe ajri i freskët gjatë natës mund t'u sjellë dobi njerëzve me probleme të frymëmarrjes si astma, ndërkohë që zvogëlon edhe transmetimin e infeksioneve virale".
Sigurohuni që të flini mjaftueshëm
Të flesh mjaftueshëm është jashtëzakonisht e rëndësishme, pasi mungesa e tij mund të ndikojë në hormone dhe të ngadalësojë metabolizmin. "Të flesh mjaftueshëm është çelësi për të rregulluar metabolizmin tënd. Mosfjetja e mjaftueshme stimulon sekretimin e ghrelinës, të ashtuquajturit 'hormoni i urisë', të cilin trupi e përdor për të kompensuar mungesën e energjisë. Kjo rezulton në zakone më të pashëndetshme të të ngrënit dhe dëshira impulsive për ushqim të shpejtë", shpjegon Atkinson.
Shmangni vaktet e vona
Nëse nuk mund t’i rezistoni një mezeje në mbrëmje, mund të jeni duke sabotuar pa vetëdije qëllimet tuaja. “Të ngrënit vonë është një tjetër zakon që duhet shmangur nëse doni të rrisni djegien e kalorive. Trupi juaj e përdor energjinë në mënyrë më pak efikase gjatë gjumit, kështu që të hani vakte të mëdha ose me shumë kalori para gjumit mund të kontribuojë në shtimin në peshë dhe të prishë cilësinë e gjumit, pasi trupi juaj po e tret ushqimin më intensivisht gjatë natës”, paralajmëron Dr. Atkinson.
Ai thekson se rritja e konsumit të kalorive është e lidhur me zakone të qëndrueshme të jetesës në planin afatgjatë.
Ndërtoni masë muskulore
Ndërtimi i muskujve është një nga mënyrat më efektive për të rritur metabolizmin tuaj. "Dihet mirë që trupi përdor më shumë energji për të ruajtur muskujt sesa për të ruajtur dhjamin. Përfshirja e stërvitjes së forcës në rutinën tuaj të përditshme mund të jetë një mënyrë shumë efektive për të rritur djegien e përgjithshme të kalorive", thotë Atkinson.
Kujdes dietën tënde
Përveç ushtrimeve, dieta luan një rol kyç. "Zgjidhni burime të pangopura proteinash dhe sigurohuni që të merrni mjaftueshëm fibra nga një shumëllojshmëri frutash dhe perimesh, pasi kjo mund t'ju ndihmojë të qëndroni të ngopur më gjatë dhe të parandaloni nevojën për ushqime të panevojshme", thotë mjeku. "Nëse hani më me zgjuarsi dhe lëvizni më shumë, do të krijoni një deficit kalorish, gjë që çon në humbje peshe".