Çfarë ndodh me sheqerin në gjak kur hani kastravec të freskët?
Kastraveci ka indeks të ulët glikemik, ndihmon ndjenjën e ngopjes dhe mund të jetë zgjedhje e mirë për personat që kujdesen për peshën ose rrezikun nga diabeti
Kastraveci i freskët ka përfitime të shumta shëndetësore dhe konsiderohet një ndër ushqimet më të mira të verës, edhe pse shumë njerëz e shohin vetëm si “ujë në formë perimeje”. Në të vërtetë, ky frut ka vlera të rëndësishme ushqyese, veçanërisht nëse konsumohet me lëvore.
Kastraveci i freskët mbron qelizat dhe ul rrezikun nga sëmundjet kronike
Kastravecët ndihmojnë në përmirësimin e shëndetit të zorrëve, forcimin e eshtrave dhe uljen e rrezikut nga sëmundjet e zemrës.
“Së freskëti, kastravecët mund të ndihmojnë në parandalimin e sëmundjeve, kontrollin e peshës dhe tretjen. Meqë gjenden lehtë dhe konsumohen pa vështirësi, kastravecët mund të jenë pjesë e dobishme e ushqimit të përditshëm, thotë dietologia dr. Amber Sommer nga Cleveland Clinic.
Edhe pse zakonisht i trajtojmë si perime, kastravecët në të vërtetë janë fruta. Ata i përkasin familjes së kungujve, Cucurbitaceae, së bashku me kungullin, kungulleshkat dhe pjeprin. Ky frut me pak kalori është i pasur me ujë dhe me lëndë të tjera ushqyese, përfshirë fibra, vitamina A, K dhe C, kalium dhe kalcium.
Pavarësisht nëse i preferoni të freskët apo turshi, konsumimi i kastravecëve mund të jetë i dobishëm për shëndetin. Ata janë të pasur me antioksidantë, të cilët ndihmojnë në mbrojtjen e qelizave dhe mund të ulin rrezikun nga sëmundjet kronike, transmeton Telegrafi.
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Ndihmon në kontrollin e sheqerit në gjak dhe të peshës trupore
Një nga përfitimet më të rëndësishme shëndetësore të kastravecit të freskët është se, përveç hidratimit të mirë, ai ndikon pozitivisht edhe në nivelin e sheqerit në gjak dhe në peshën trupore. Kastraveci rekomandohet veçanërisht për personat që përballen me mbipeshë, e cila është një nga faktorët kryesorë të rrezikut për diabetin e tipit 2.
Kastravecët kanë pak kalori, pak karbohidrate dhe pak sheqer. Përveç kësaj, uji dhe fibrat që përmbajnë mund të ndihmojnë që ndjenja e ngopjes të zgjasë më shumë.
“Kastravecët janë të dobishëm edhe për njerëzit që tashmë jetojnë me diabet. Ata kanë indeks të ulët glikemik, një sistem vlerësimi që mat sa shpejt një ushqim ndikon në nivelin e sheqerit në gjak”, thekson dr. Sommer.
Sipas saj, indeksi i ulët glikemik do të thotë se kastravecët kanë ndikim më të vogël në sheqerin në gjak krahasuar me ushqimet me indeks të lartë glikemik, prandaj janë një zgjedhje e shëndetshme për t’u përfshirë në ushqim.
Hulumtimet tregojnë gjithashtu se antioksidantët që gjenden në kastravecë mund të ndihmojnë në ngadalësimin e përparimit të diabetit dhe në uljen e komplikimeve që lidhen me këtë sëmundje.
Nëse dëshironi të ulni marrjen e kalorive, kastraveci është një aleat shumë i mirë. Një kastravec i plotë, me madhësi mesatare, ka rreth 30 deri në 45 kalori dhe nuk përmban yndyrë, prandaj mund të konsumohet shpesh, pa e rënduar organizmin me kalori të tepërta. /Telegrafi/