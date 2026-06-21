Ju fryhet barku pas një molle? Zorrët mund të jenë duke ju dhënë këtë sinjal
Një përbërës natyral që gjendet në këtë frut mund të jetë arsyeja pse disa persona ndihen keq pas konsumimit
Edhe pse molla konsiderohet një nga frutat më të shëndetshme, te disa persona mund të shkaktojë fryrje, gazra dhe ndjesi rëndese në stomak. Arsyeja nuk është se molla është ushqim i dëmshëm, por se përmban sheqerna natyralë dhe fibra që jo çdo sistem tretës i përpunon njësoj.
Shumë njerëz habiten kur pas një molle ndihen të fryrë, sepse ky frut lidhet zakonisht me ushqim të shëndetshëm, vitamina, fibra dhe tretje më të mirë. Megjithatë, te personat me zorrë më të ndjeshme, sidomos te ata që kanë sindromën e zorrës së irrituar, molla mund të jetë një nga ushqimet që nxisin shqetësime.
Sipas Monash University, qendrës që ka zhvilluar dietën Low FODMAP, disa ushqime të pasura me FODMAP mund të përkeqësojnë simptomat te personat me zorrë të irrituar, duke shkaktuar fryrje, gazra dhe dhimbje barku. Te frutat, problematikë mund të jenë sidomos fruktoza e tepërt dhe sorbitoli, dy përbërës që gjenden edhe te mollët.
Një nga arsyet kryesore është fruktoza, sheqeri natyral i frutave. Te disa persona ajo nuk përthithet plotësisht në zorrën e hollë. Kur arrin në zorrën e trashë, bakteret e zorrëve e fermentojnë, duke krijuar gazra. Pikërisht ky proces mund të shkaktojë fryrje, parehati, gurgullima në bark dhe shtim të gazrave.
Cleveland Clinic shpjegon se intoleranca ose përthithja jo e mirë e fruktozës mund të shoqërohet me fryrje, gazra, dhimbje barku dhe diarre. Kjo nuk do të thotë se çdo njeri që fryhet pas mollës ka intolerancë ndaj fruktozës, por nëse simptomat përsëriten shpesh pas frutave, ia vlen të vëzhgohet reagimi i organizmit.
Përveç fruktozës, mollët përmbajnë edhe sorbitol, një lloj sheqeri-alkool natyral. Te personat e ndjeshëm, sorbitoli mund të veprojë si nxitës i fryrjes dhe i lëvizjeve më të shpeshta të zorrëve. Për këtë arsye, mollët përfshihen shpesh në grupin e ushqimeve që mund të jenë më të vështira për t’u toleruar nga personat me tretje të ndjeshme.
Një tjetër përbërës i rëndësishëm është pektina, fibër e tretshme që gjendet në mollë. Harvard T.H. Chan School of Public Health thekson se mollët janë burim i fibrave të tretshme dhe të patretshme. Fibrat janë të dobishme për shëndetin e zorrëve, por nëse merren papritur në sasi më të madhe, te disa persona mund të shkaktojnë fryrje dhe gazra, transmeton Telegrafi.
Si ta shmangni fryrjen pas mollës?
Nëse molla ju shkakton parehati, nuk do të thotë domosdoshmërisht se duhet ta hiqni plotësisht nga ushqimi. Fillimisht, provoni ta konsumoni në sasi më të vogël, për shembull gjysmë molle, dhe shikoni si reagon organizmi.
Rëndësi ka edhe mënyra si hahet. Përtypja e ngadalshme ndihmon tretjen, ndërsa ngrënia e shpejtë bën që të gëlltitet më shumë ajër, gjë që mund ta shtojë fryrjen.
Te disa persona mund të ndihmojë edhe që molla të qërohet, sepse një pjesë e fibrave gjendet në lëkurë. Një mundësi tjetër është që molla të konsumohet e pjekur ose e zier lehtë, pasi disa njerëz e tolerojnë më mirë në këtë formë sesa të papërpunuar.
Mund të provohet edhe kombinimi i mollës me ushqime që përmbajnë proteina ose yndyra të shëndetshme, si kos, arra ose gjalpë kikiriku. Kjo mund ta bëjë tretjen më të ngadaltë dhe më të lehtë për stomakun.
Kur duhet të shkoni te mjeku?
Fryrja e herëpashershme pas mollës zakonisht nuk është arsye për shqetësim. Por nëse ndodh rregullisht pas mollëve ose pas disa llojeve të tjera të frutave, mund të jetë shenjë e ndjeshmërisë ndaj fruktozës, FODMAP-eve ose e një çrregullimi funksional të zorrëve.
Mayo Clinic këshillon që ndryshimet e vazhdueshme në jashtëqitje ose simptomat e përsëritura të zorrëve të mos shpërfillen, sidomos nëse shoqërohen me humbje peshe, diarre gjatë natës, gjakderdhje rektale, të vjella të pashpjegueshme ose dhimbje që nuk qetësohet pas lirimit të gazrave apo jashtëqitjes.
Molla mbetet një frut i vlefshëm dhe ushqyes, por si çdo ushqim tjetër, toleranca ndaj saj është individuale. Trupi shpesh jep sinjale të qarta; rëndësi ka t’i dëgjojmë dhe të gjejmë sasinë dhe formën që na përshtatet më mirë. /Telegrafi/