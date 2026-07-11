Këta persona rrezikojnë më shumë nëse e nisin ditën pa mëngjes
Trupi mund ta përballojë heshtur për një kohë, por pasojat shpesh shfaqen më vonë, kur uria dhe sheqeri në gjak dalin nga ritmi
Në të kundërtën, kur grupe të caktuara njerëzish e anashkalojnë mëngjesin, kjo mund të ndikojë në nivelin e sheqerit në gjak dhe në rregullimin e insulinës, në mënyra që mund të kontribuojnë si në ndryshime afatshkurtra, ashtu edhe në ato afatgjata metabolike.
Anashkalimi i mëngjesit mund të ndikojë në rregullimin e sheqerit në gjak, veçanërisht te njerëzit me probleme metabolike, për çka disa persona përjetojnë rritje më të mëdha të glukozës dhe uri më të theksuar gjatë ditës.
Trupi duhet të punojë më shumë për ta rregulluar sheqerin në gjak
Mëngjesi nënkupton ndërprerjen e agjërimit të natës. Kur ai anashkalohet, zgjatet periudha pa ushqim dhe shtyhet lirimi i parë i insulinës në trup gjatë asaj dite.
Për të parandaluar rënien tepër të ulët të nivelit të sheqerit në gjak, pankreasi liron hormonin glukagon, i cili i sinjalizon mëlçisë të lirojë glukozën e depozituar.
“Kur njerëzit e anashkalojnë rregullisht mëngjesin, sheqeri në gjak zakonisht mbetet brenda kufijve normalë, por trupi mundohet më shumë për ta mbajtur atë”, thotë dr. Reka Kumar, mjeke e specializuar në endokrinologji dhe metabolizëm, për revistën Health.
Periudha më e gjatë pa ushqim rrit edhe nivelet e acideve yndyrore të paesterifikuara në qarkullim.
“Me kalimin e kohës, nivelet më të larta të këtyre acideve yndyrore mund të kontribuojnë në rezistencë ndaj insulinës, që do të thotë se qelizat tuaja nuk reagojnë mirë ndaj insulinës”, tha për të njëjtën revistë Kelly Candela, dietologe e regjistruar, e specializuar në shëndetin metabolik dhe atë të zorrëve, si dhe drejtoreshë e këshillimit nutricional, transmeton Telegrafi.
Truri nuk merr karburantin që i nevojitet
Dr. Candela shton se truri funksionon me glukozë dhe, pa të, disa njerëz mund të përjetojnë mjegullim mendor, nervozizëm, probleme me përqendrimin ose madje edhe dhimbje koke, nëse qëndrojnë shumë gjatë pa ngrënë.
Kur anashkalohet mëngjesi, trupi mund të nisë të prodhojë ketone, të cilat djegin yndyrën si burim energjie në vend të glukozës.
“Por, ketonet gjithashtu mund të kontribuojnë në atë ndjesinë e mjegullimit mendor”, tha dr. Jillian Goddard, endokrinologe e certifikuar dhe profesoreshë e asociuar në Fakultetin e Mjekësisë Grossman të Universitetit të Nju-Jorkut.
Niveli i sheqerit në gjak mund të rritet gjatë ditës
Hulumtimet kanë treguar se anashkalimi i mëngjesit mund të çojë në rritje më të madhe se zakonisht të sheqerit në gjak, pasi të hahet më vonë gjatë ditës.
“Kur më në fund hahet dreka, trupi mund të ketë vështirësi ta menaxhojë në mënyrë efikase glukozën. Hulumtimet tregojnë se edhe pas një anashkalimi të vetëm të mëngjesit, personat e shëndetshëm mund të përjetojnë rritje të sheqerit në gjak 40 deri në 50 për qind më të madhe pas drekës, krahasuar me ditët kur kanë ngrënë mëngjes”, shpjegoi dr. Candela.
Hahet më shumë gjatë ditës dhe shtohet pesha
Njerëzit që e anashkalojnë mëngjesin ndihen më të uritur gjatë ditës. Te disa persona, kjo mund të çojë në marrje më të madhe të kalorive, gjë që me kalimin e kohës mund të kontribuojë në shtim të peshës trupore.
“Vakti i parë pas një periudhe të gjatë pa ushqim zakonisht shkakton rritje më të madhe të sheqerit në gjak dhe përgjigje më të fortë të insulinës, gjë që gjithashtu mund të nxisë uri dhe dëshirë për ushqim”, thotë dr. Kumar.
Çrregullohet ora natyrore e trupit
Zakonisht mendojmë se ritmet cirkadiane kontrollojnë gjumin, por ato ndikojnë edhe në nivelin e sheqerit në gjak.
“Nivelet e glukozës esëll janë më të larta në mëngjes dhe bien gjatë ditës, duke arritur nivelet më të ulëta nga mesi i pasdites”, shpjegon Goddard.
Candela shton se metabolizmi ndjek një model të ngjashëm:
“Trupi zakonisht është më i ndjeshëm ndaj insulinës më herët gjatë ditës, që do të thotë se mund ta përpunojë glukozën në mënyrë më efikase. Anashkalimi i mëngjesit mund të veprojë kundër këtij ritmi të lindur. Mëngjesi, ose vakti i parë i ditës, mund të jetë një mjet i fuqishëm për stabilitetin e sheqerit në gjak dhe për shëndetin e përgjithshëm metabolik. Edhe nëse praktikoni agjërim të ndërprerë, përshtatja e dritares së ushqimit me ritmet natyrore të trupit mund t’i maksimizojë përfitimet dhe njëkohësisht ta minimizojë stresin mbi organizmin”, tha Candela.
Anashkalimi i mëngjesit i prek disa njerëz më shumë
Personat me probleme metabolike, si sindroma e vezoreve policistike, paradiabeti ose diabeti i tipit 2, mund të kenë luhatje më të mëdha të sheqerit në gjak kur e anashkalojnë mëngjesin.
“Te këta persona, rritjet e vonuara ose më të mëdha të glukozës më vonë gjatë ditës mund të kontribuojnë në nivele mesatare më të larta të sheqerit në gjak me kalimin e kohës. Për njerëzit me çrregullime metabolike, në përgjithësi rekomandoj mëngjes të rregullt, në të njëjtën kohë çdo ditë. Dëshmitë tregojnë se vakti i mëngjesit ndihmon në përgatitjen e përgjigjes së insulinës, stabilizon glukozën gjatë gjithë ditës dhe ul rritjet pas vakteve”, shpjegon dr. Candela.
Në gjithë këtë rol mund të luajnë edhe ndryshimet hormonale.
“Te gratë që përballen me perimenopauzë ose me sindromën e vezoreve policistike, këto efekte mund të jenë më të theksuara. Estrogjeni ndikon në ndjeshmërinë ndaj insulinës, prandaj, kur nivelet e tij luhaten ose bien, trupi bëhet më reaktiv ndaj modeleve të glukozës dhe kortizolit”, thotë dr. Kumar.
Për ngopje dhe nivel të qëndrueshëm të sheqerit në gjak, ekspertët rekomandojnë që mëngjesi të jetë i balancuar dhe të përmbajë:
Proteina – për përmirësimin e ndjesisë së ngopjes, mbështetjen e përgjigjes së insulinës dhe uljen e luhatjeve të glukozës. Rekomandohet rreth 25 gramë.
Yndyra të shëndetshme – ndihmojnë në ngadalësimin e zbrazjes së stomakut dhe zbusin rritjet e glukozës.
Fibra të tretshme – si drithërat integrale, fasulja, dardhat, mollët, frutat e pyllit, shpargu dhe perimet rrënjore, të cilat përmirësojnë ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe ngadalësojnë përthithjen e karbohidrateve.
Karbohidrate – me indeks glikemik të ulët deri mesatar, si bishtajoret, frutat e pyllit dhe drithërat integrale, në porcione të moderuara. /Telegrafi/