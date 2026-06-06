Është vështirë të flini të uritur, por nuk keni pse ta duroni: Ja çfarë mund të hani vonë pa shtuar peshë
Uria para gjumit mund ta shqetësojë organizmin dhe ta prishë gjumin. Zgjidhja nuk është të duroni, por të zgjidhni ushqime të lehta, me pak kalori dhe në sasi të kontrolluar
Është e vështirë të flini me stomak bosh, por kjo nuk do të thotë se duhet ta duroni urinë. Kur jeni të uritur, trupi mund ta përjetojë këtë si stres, gjë që nuk është e favorshme as për gjumin, as për shëndetin në përgjithësi.
Prandaj, nuk është e nevojshme t’i përmbaheni verbërisht rregullit se “nuk duhet të hani pas orës 18:00”. Më e rëndësishme është të dëgjoni trupin tuaj dhe të zgjidhni ushqime të lehta, të shëndetshme dhe në sasi të vogël.
Nëse stomaku ju mban zgjuar para gjumit, mund të mendoni për disa ushqime të thjeshta që zakonisht gjenden në frigorifer. Ato mund t’ju ndihmojnë ta qetësoni urinë pa e rënduar tretjen dhe pa shtuar panevojshëm kalori.
Shpesh besohet se çdo ushqim i ngrënë vonë në mbrëmje shndërrohet automatikisht në yndyrë dhe se darka e vonë është armiku kryesor i linjave trupore. Megjithatë, ekspertët e ushqimit dhe gjumit thonë se kjo është më shumë mit sesa rregull absolut. Mund të hani edhe në mbrëmje, por çelësi është të dini çfarë dhe sa vendosni në pjatë.
Që një shujtë e lehtë para gjumit të mos ndikojë negativisht në peshë dhe të mos e prishë gjumin, është mirë të plotësojë disa kushte: të ketë pak kalori, të përmbajë proteina të mjaftueshme dhe, mundësisht, të ketë triptofan, një aminoacid që lidhet me proceset e gjumit.
Triptofani merr pjesë në prodhimin e serotoninës dhe melatoninës, hormone që kanë rol në ritmin cirkadian dhe cilësinë e gjumit. Po ashtu, ushqimi i mbrëmjes nuk duhet ta ngarkojë traktin tretës, të shkaktojë urth, fryrje ose rëndim në stomak, transmeton Telegrafi.
Kefiri
Kefiri shpesh përmendet si një nga zgjedhjet më të mira për mbrëmje. Ai përmban proteina, të cilat ndihmojnë të ndiheni më gjatë të ngopur.
Gjithashtu përmban kalcium dhe mund të ndikojë mirë në mikroflorën e zorrëve, duke mbështetur tretjen normale. Për mbrëmje është më mirë të zgjidhet kefir me përqindje më të ulët yndyre, rreth 1 deri në 1.5 për qind.
Një gotë kefir para gjumit mund ta shuajë urinë, pa e rënduar shumë stomakun. Megjithatë, personat që kanë refluks, urth ose ndjeshmëri ndaj produkteve të fermentuara duhet ta provojnë me kujdes.
Mishi i gjeldetit
Për ata që nuk mund ta imagjinojnë mbrëmjen pa pak mish, një zgjedhje e mirë mund të jetë mishi i gjeldetit. Ai është relativisht i lehtë, ka pak yndyrë dhe përmban proteina cilësore.
Proteinat treten më ngadalë dhe japin ndjenjë më të gjatë ngopjeje, prandaj mund të jenë të dobishme kur uria shfaqet vonë në mbrëmje. Megjithatë, sasia nuk duhet të jetë e madhe. Rreth 70 deri në 80 gramë mish gjeldeti janë të mjaftueshme.
Më së miri është të përgatitet i zier, në avull ose i pjekur pa vaj të tepërt.
Mollë të pjekura dhe qershi
Mollët e papërpunuara përmbajnë acide organike, të cilat te disa persona mund ta irritojnë stomakun dhe të rrisin aciditetin, sidomos nëse kanë prirje për urth. Kur piqen ose zbuten me nxehtësi, ato bëhen më të lehta për tretje dhe më pak irrituese për stomakun.
Qershitë po ashtu mund të jenë zgjedhje e mirë për mbrëmje, sepse përmbajnë përbërës që lidhen me proceset natyrale të gjumit. Megjithatë, nuk duhet tepruar. Një porcion i vogël, rreth 15 deri në 17 qershi, është i mjaftueshëm.
Bajamet
Arrat, sidomos bajamet, përmbajnë triptofan dhe magnez. Magnezi ndihmon në funksionimin normal të sistemit nervor dhe mund të ndikojë në relaksim.
Megjithatë, bajamet kanë shumë kalori. Rreth 100 gramë bajame kanë mbi 600 kilokalori, prandaj porcionet duhet të jenë shumë të vogla. Një grusht i vogël është më se i mjaftueshëm.
Nëse e keni të vështirë të ndaleni pasi filloni t’i hani, më mirë është t’i shmangni në mbrëmje ose t’i lini për mëngjes.
Bukë krokante integrale
Një sasi e vogël buke krokante integrale ose krekerësh integralë para gjumit mund të jetë zgjedhje e pranueshme. Ndryshe nga buka e bardhë, produktet integrale përmbajnë më shumë fibra, të cilat ndihmojnë në ndjenjën e ngopjes.
Drithërat integrale përmbajnë edhe vitamina të grupit B, veçanërisht vitaminë B6, e cila lidhet me funksionimin normal të sistemit nervor.
Megjithatë, duhet pasur kujdes me sasinë. Disa produkte krokante integrale mund të jenë më kalorike sesa duken. Një ose dy copa janë të mjaftueshme.
Mos i kombinoni të gjitha në një mbrëmje
Ekspertët këshillojnë që për një shujtë të lehtë në mbrëmje të zgjidhet vetëm një nga këto mundësi, jo të kombinohen të gjitha së bashku.
Pra, nuk është ide e mirë të pini kefir, të hani mish gjeldeti, mollë të pjekur, bajame dhe krekerë integralë në të njëjtën mbrëmje. Në vend të përfitimit, mund të përfundoni me tepricë kalorish dhe stomak të rënduar.
Më mirë është t’i ndërroni këto zgjedhje në ditë të ndryshme ose të zgjidhni atë që i përshtatet më së miri organizmit dhe shijes suaj.
Në fund, nuk është problemi te fakti që hani vonë, por te zgjedhja, sasia dhe mënyra si reagon trupi juaj. Një ushqim i lehtë para gjumit mund të jetë më i mirë sesa të qëndroni të uritur dhe të mos flini mirë. /Telegrafi/