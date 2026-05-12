Përparim Rama dhe Memli Krasniqi bëhen pjesë e Balkans Blockchain Summit 2026
Balkans Blockchain Summit 2026 vazhdon të zgjerojë listën e pjesëmarrësve dhe emrave të rëndësishëm që do të jenë pjesë e edicionit të tretë të konferencës më të madhe Web3 në rajon, e cila mbahet më 23-24 maj në Prishtinë.
Organizatorët kanë konfirmuar se Përparim Rama, Kryetar i Prishtinës, si dhe Memli Krasniqi, ish- deputet i Kuvendit të Kosovës dhe një nga figurat më të njohura politike në vend, do të jenë pjesë e këtij edicioni.
Memli Krasniqi njihet gjithashtu si një nga përkrahësit më të hershëm të kriptovalutave dhe teknologjisë blockchain në Kosovë. Ai ka folur publikisht për Bitcoin dhe blockchain prej vitesh, ka investuar në kriptovaluta që nga viti 2016 dhe ka mbështetur krijimin e një infrastrukture ligjore për zhvillimin e industrisë crypto në Kosovë.
Përfshirja e figurave institucionale dhe politike në BBS 2026 tregon qartë se diskutimi rreth blockchain, inovacionit teknologjik dhe ekonomisë dixhitale po merr gjithnjë e më shumë rëndësi edhe në nivel institucional në Kosovë.
Pas rikthimit të Binance si partner strategjik dhe interesimit global që po rritet çdo ditë, Balkans Blockchain Summit po pozicionohet si një platformë ku bashkohen teknologjia, biznesi, institucionet dhe ndërtuesit e ekosistemit Web3.
Edicioni i këtij viti pritet të sjellë:
•Folës ndërkombëtarë nga industria blockchain dhe AI
•Panele diskutimi mbi adoptimin real të kriptovalutave
•Networking me kompani dhe investitorë globalë
•Mbi $10,000 giveaway për pjesëmarrësit
•Një nga komunitetet më aktive Web3 në Europë
Sipas organizatorëve, interesimi për eventin ka kaluar tashmë kufijtë e rajonit, me mbi 1,800 regjistrime dhe pjesëmarrës nga shumë vende të botës.
Balkans Blockchain Summit 2026 do të mbahet në Klan Arena në Prishtinë dhe hyrja do të jetë falas për të gjithë pjesëmarrësit.
