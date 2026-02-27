Përmes email-it e kishte ngacmuar e ofenduar një grua, i dyshuari dërgohet në mbajtje në Prishtinë
Një person është arrestuar nën dyshimin se i njëjti në vazhdimësi përmes email-it e kishte ngacmuar-ofenduar në mënyra të ndryshme një grua.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se rasti ka ndodhur në datat 20.01.2026-25.02.2026, në Prishtinë.
Tutje bëhet e ditur se i dyshuari është intervistuar dhe me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje.
