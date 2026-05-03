Përleshje me mjete të forta në Prishtinë, tre persona në ndalim
Një incident i dhunshëm ka ndodhur pasditen e së shtunës në rrugën “Bajram Bahtiri” në Prishtinë, ku tre meshkuj, njëri prej tyre i mitur janë përfshirë në një përleshje fizike.
Sipas raportimeve, ngjarja ka ndodhur rreth orës 18:30, pas një mosmarrëveshjeje mes të dyshuarve. Ata dyshohet se kanë sulmuar njëri-tjetrin duke përdorur mjete të forta dhe një thikë.
Policia ka ndërhyrë në vendin e ngjarjes, ku janë konfiskuar mjetet e përdorura në cilësinë e provave materiale. Të përfshirët në incident kanë marrë trajtim mjekësor për lëndimet e pësuara.
Me vendim të prokurorit, të tre të dyshuarit janë ndaluar për 48 orë, ndërsa rasti po hetohet për veprat penale “lëndim i lehtë trupor”, “sulm”, “kanosje” dhe “armëmbajtje pa leje”. /Telegrafi/
