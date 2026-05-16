Përfaqësuesja e Suedisë në Eurovision humbi ndjenjat në provat gjenerale përgatitore
Konkurrentja suedeze e Eurovisionit, Felicia, u humbi ndjenjat pas provave gjenerale të premten në mbrëmje, por ekipi i saj thotë se ajo do të jetë gati për finalen e sonte pavarësisht dehidrimit dhe lodhjes.
Tensionet kanë qenë të larta përpara finales së Eurovisionit 2026, pasi këngëtarja u sëmur menjëherë pas një prove vendimtare.
Sipas gazetës suedeze Aftonbladet, këngëtarja e re duhej të jepte një deklaratë për mediat pas performancës, por në vend të kësaj ekipi i saj doli para shtypit dhe shpjegoi se çfarë ndodhi.
"Felicia ndihej e sëmurë dhe e trullosur në dhomën e gjelbër. Kur zbritëm në dhomën e zhveshjes, asaj i ra të fikët. Thirrëm mjekët, por tani gjithçka është në rregull", tha Lotta Furebäck, kreu i delegacionit suedez.
Sipas ekipit të saj, shkaku i humbjes së ndjenjave ishte dehidratimi, nxehtësia ekstreme dhe veshjet e ngushta gjatë disa orëve prova. Edhe pse situata i shqetësoi anëtarët e delegacionit, mjekët besojnë se nuk ka pasoja serioze. "Nëse ajo merr lëngje, ushqim dhe pushim të mjaftueshëm tani, besoj se do të jetë përsëri në këmbë deri sonte", tha Furebäck.
Ekipi theksoi gjithashtu se ky incident nuk lidhet me problemet vokale që këngëtarja kishte më herët gjatë javës. "Ajo u ndje shumë mirë sot dhe ishte shumë e emocionuar para se të dilte në skenë. Pas performancës ajo ishte e lumtur, dhe marramendja u shfaq vetëm më vonë", shtoi kreu i ekipit suedez.