Përfaqësuesja e Kanadasë ishte 4 muajshe shtatzënë në konkursin Miss Universe 2025
Miss Universe Canada, Jaime VandenBerg, ndau një detaj të papritur nga konkursi i bukurisë Miss Universe 2025, i mbajtur në Tajlandë në nëntor.
Pas disa muajsh nga përfundimi i konkursit, ajo zbuloi vetëm së fundmi se ishte 16 javë shtatzënë, ose në muajin e katërt të shtatzënisë kur po garonte në Miss Universe.
Ajo njoftoi shtatzëninë e saj në një video në Instagram të hënën, më 2 mars.
Videoja kombinon dy pamje të bëra me rreth tre muaj diferencë - e para tregon 29-vjeçaren VandenBerg duke ecur në skenë me rroba banje në konkursin e bukurisë, dhe e dyta, më e fundit, e tregon atë duke mbajtur një sedilje makine për fëmijë me barkun e saj shtatzënë të dukshëm.
"Nga faza e Miss Universe deri në tremujorin e tretë - instalimi i një sediljeje makine dhe karroce fëmijësh", shkroi ajo në mbishkrim.
“Ajo që bota nuk e dinte: unë isha 16 javë (4 muaj) shtatzënë kur garova me rroba banje dhe u rendita në Top 30. Po mbaja një jetë brenda meje, ndërsa po jetoja një ëndërr që dikur e kisha menduar të pamundur. Sot ndihem e çliruar ta ndaj këtë: jam shtatzënë”.
“Me rregullat në zhvillim të Miss Universe, le të shërbejë kjo renditje si dëshmi se amësia nuk është fundi i ambicies dhe shtatzënia nuk është një kufizim. Me një komunitet të fortë pas teje, disa ëndrra mund të ekzistojnë njëkohësisht”.