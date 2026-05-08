Përdoruesit i kërkojnë ChatGPT-së t'u tregojë si duket - u dërgon selfie të ndryshme
Selfiet me anë të Al po bëhen të çuditshme.
Njerëzit tani po i kërkojnë ChatGPT të bëjë selfie.
Kërkesa kërkon një pamje të çrregullt në stilin e iPhone që ndihet aksidentale, sikur telefoni është nxjerrë shumë shpejt.
Disa rezultate duken si selfie të turbullta njerëzore.
Të tjera shndërrohen në robotë, mace ose qen, gjë që e bën trendin edhe më qesharak sepse ChatGPT nuk ka fytyrë të vërtetë për të treguar.
Pjesa interesante është se sa të ngjashme ndihen shumë nga imazhet, edhe kur subjektet ndryshojnë. /Telegrafi/