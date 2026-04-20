Përditësimi i ri beta i One UI 8.5 i Galaxy S25 sjell katër veçori të reja të inteligjencës artificiale
Samsung ka publikuar një përditësim të ri beta të One UI 8.5 për serinë Galaxy S25.
Është përditësimi i dhjetë beta për Korenë e Jugut dhe Gjermaninë, por quhet përditësimi i nëntë beta në Indi dhe Mbretërinë e Bashkuar.
Është i njëjti përditësim në të katër vendet, me të njëjtin fund të versionit të firmware-it (ZZDD).
Ai sjell katër veçori të reja të Galaxy AI dhe rregullon shumë gabime, transmeton Telegrafi.
Përditësimi i ri beta i One UI 8.5 me versionin e firmware-it S93xBXXU9ZZDD tani është i disponueshëm për Galaxy S25, Galaxy S25+ dhe Galaxy S25 Ultra në Gjermani, Indi, Korenë e Jugut dhe Mbretërinë e Bashkuar.
Ka një madhësi shkarkimi mbi 900MB. Mund ta instaloni këtë përditësim vetëm nëse jetoni në katër vendet e përmendura më sipër dhe e keni regjistruar tashmë pajisjen tuaj në Programin One UI 8.5 Beta.
Skanimi i Thirrjeve: Telefoni pranon thirrje në emrin tuaj duke përdorur një sistem AI. I kërkon telefonuesit emrin dhe qëllimin e thirrjes. Gjithashtu ruan transkriptimin e thirrjes.
Studio Kreative: Ofron veçori gjeneruese të redaktimit të imazheve të mundësuara nga IA. Mund të vizatoni dhe madje të përshkruani redaktimet përmes kërkesave me tekst. Gjithashtu ofron gjenerim ngjitësish.
Fshirës audio i përmirësuar: Tani funksionon me më shumë aplikacione të palëve të treta dhe mund të aktivizohet nga Paneli i Shpejtë.
Ndihmës për foto të përmirësuar: Ofron edhe më shumë veçori të redaktimit të imazheve.
Siç mund ta shihni në pamjet e ekranit më poshtë, përditësimi rregullon një gabim për shkak të të cilit ekrani i thirrjes shfaqet vonë pas mbërritjes së një thirrjeje.
Gjithashtu zgjidh gabimin e sensorit të afërsisë gjatë thirrjeve. Videot 4K HDR të regjistruara në serinë Galaxy S25 duke përdorur aplikacione të caktuara të palëve të treta kanë futur vija jeshile, dhe ky gabim është zgjidhur gjithashtu.
Janë rregulluar edhe rrëzimet e Bluetooth dhe problemet me shumë prekje. /Telegrafi/