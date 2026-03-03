Përditësimi i madh i Google Home i lejon Gemini të përshkruajë transmetimet e drejtpërdrejta të kamerave
Google sapo i shndërroi kamerat e saj të zgjuara të shtëpisë në asistentë të inteligjencës artificiale në kohë reale.
Funksioni i ri i Kërkimit Live i kompanisë i lejon Gemini të analizojë transmetimet e kamerave tuaja ndërsa ato ndodhin, jo vetëm pas faktit.
Në vend që të analizoni orë të tëra pamjesh, tani mund të pyesni "Hej Google, a ka ndonjë makinë në oborr?" dhe të merrni një përgjigje të menjëhershme.
Është një ndryshim i dukshëm nga AI reaktiv në atë proaktiv - por do t'ju kushtojë 20 dollarë në muaj, transmeton Telegrafi.
Google po vë bast të madh se do të paguani shtesë për të folur me kamerat tuaja të sigurisë. Kompania sapo lansoi Kërkimin Live, një funksion që sjell analizën e AI në kohë reale për abonentët e Google Home Premium.
Sipas shefit të Google Home, Anish Kattukaran, përditësimi rregullon atë që ka qenë një kufizim themelor i AI-së së shtëpisë inteligjente - deri më tani, Gemini mund t'ju tregonte vetëm se çfarë kishte ndodhur tashmë.
Kërkimi Live e ndryshon këtë ekuacion. Drejtoni kamerën tuaj Nest në oborr dhe Gemini mund t'ju tregojë nëse makina e bashkëshortit/bashkëshortes suaj është parkuar atje tani.
Drejtojeni nga oborri i shtëpisë dhe pyeteni nëse qeni po gërmon përsëri shtratin e luleve. IA përpunon transmetimin e videos në kohë reale, duke kuptuar skenat ndërsa ato zhvillohen, në vend që thjesht të sinjalizojë ngjarjet e lëvizjes pasi ato janë regjistruar.
Është lloji i funksionit që tingëllon i thjeshtë, por kërkon fuqi të madhe llogaritëse. Google në thelb po kryen analizë të vazhdueshme të vizionit kompjuterik në shumë transmetime kamerash njëkohësisht, duke i bërë ato të dhëna të pyetshme përmes gjuhës natyrore.
Kompania nuk ka detajuar saktësisht se cili model Gemini po merret me përpunimin, por Kattukaran konfirmoi se Gemini për Shtëpi tani po përdor modele të përditësuara që duhet të përmirësojnë saktësinë.
Live Search kërkon planin e Avancuar të Google Home Premium, i cili kushton 20 dollarë në muaj ose 200 dollarë në vit. Ky është një çmim i konsiderueshëm mbi nivelin standard dhe e vendos Google në konkurrencë të drejtpërdrejtë me platformat e fokusuara në siguri si Ring dhe Arlo, të cilat kanë promovuar funksionet e tyre të zbulimit të mundësuara nga IA.
Por Google po luan një lojë të ndryshme këtu. Ndërsa konkurrentët përqendrohen në njoftimin tuaj për ngjarje specifike - një person i zbuluar, një paketë e dorëzuar - Live Search është bisedor.
Nuk po prisni që sistemi të vendosë se çfarë është e rëndësishme. Po bëni pyetje sipas kërkesës, duke e trajtuar rrjetin tuaj të kamerave si një motor kërkimi vizual për pronën tuaj.
Koha gjithashtu ka rëndësi. Amazon ka përmirësuar në heshtje aftësitë e Alexa-s për shtëpinë inteligjente, ndërsa Apple vazhdon ta pozicionojë HomeKit si alternativën e ndërgjegjshme për privatësinë.
Google po vë bast se analiza e inteligjencës artificiale në kohë reale është mjaft bindëse për të justifikuar të ardhurat e përsëritura nga abonimet, një ndryshim nga modeli i blerjes së pajisjeve një herëshe që ka dominuar tregun e shtëpisë inteligjente.
Njoftimi i Kattukaran përfshinte gjithashtu rregullime për atë që ai e quajti "një listë e gjatë bezdisjesh dhe veçorish" në platformën Google Home, megjithëse ai nuk specifikoi se cilat pika të dobëta u trajtuan.
Kushdo që është përballur me ekosistemin e shtëpisë inteligjente të Google, i cili herë pas here është i bezdisshëm, e di se ka shumë për të rregulluar - nga pajisjet që dalin rastësisht jashtë linje deri te rutinat që aktivizohen në mënyrë të paparashikueshme.
Konteksti më i gjerë këtu është se inteligjenca artificiale e konsumatorit po kalon nga risia në dobi. OpenAI ka shtyrë ChatGPT në aplikacione më praktike, ndërsa Microsoft integron Copilot në të gjithë linjën e produkteve të saj. Google po ndjek një qasje të ngjashme me Gemini, por duke e ankoruar atë në hapësira fizike përmes kamerave dhe sensorëve.
Ka implikime të dukshme në privatësi. Google përpunon transmetime video të drejtpërdrejta nga brenda dhe përreth shtëpisë suaj, edhe nëse kjo analizë ndodh në pajisje ose hidhet menjëherë poshtë.
Kompania nuk ka publikuar dokumentacion të detajuar në lidhje me politikat e ruajtjes së të dhënave për pyetjet e Live Search, të cilat ka të ngjarë të bëhen një pikë shqyrtimi ndërsa përhapja rritet.
Për momentin, Live Search përfaqëson shembullin më të qartë deri më tani se si mund të duket në të vërtetë IA e ambientit në praktikë - jo një chatbot që hapni kur keni nevojë për ndihmë, por një shtresë inteligjence që e kupton mjedisin tuaj fizik dhe u përgjigjet pyetjeve natyrore rreth tij. Nëse kjo vlen 20 dollarë në muaj varet nga sa e vlerësoni komoditetin në vend të kontrollit manual të transmetimeve të kamerave.
Live Search sinjalizon se ku po shkon IA e konsumatorit - larg alarmeve reaktive dhe drejt inteligjencës bisedore që i kupton hapësirat tuaja fizike në kohë reale.
Google vë bastin se kjo aftësi është mjaft e vlefshme për të nxitur të ardhura të përsëritura nga abonimet, por çmimi vjetor prej 240 dollarësh do të thotë se do të duhet të provohet e domosdoshme shpejt.
Testi i vërtetë nuk është nëse teknologjia funksionon, por nëse bërja e pyetjeve për kamerat tuaja bëhet po aq e natyrshme sa kontrollimi i tyre manualisht. Nëse po, Google sapo gjeti një hendek bindës në tregun gjithnjë e më të mbushur me njerëz të shtëpive inteligjente. /Telegrafi/