“Përballemi me mbretërit”, Jose Mourinho reagon për herë të parë pas shortit të Ligës së Kampionëve
Pasi e mposhtën Real Madridin me rezultat 4–2 dhe siguruan kualifikimin për në “playoff”-in e Ligës së Kampionëve, Benfica është shortuar sërish për t’u përballur me gjigantët spanjollë në këtë fazë të kompeticionit.
Duke reaguar ndaj shortit, ish-trajneri i Real Madridit, Jose Mourinho, i cili aktualisht drejton Benfican, u shpreh se zgjedhjet ishin shumë të kufizuara.
“Kishim vetëm dy opsione, Real Madridin ose Interin. Nuk kishim shumë zgjedhje. Ne shortuam mbretin”.
Mourinho tregoi edhe një episod pas ndeshjes së fundit mes dy skuadrave, duke theksuar madhështinë e klubit madrilen.
“Një ditë më parë, kur një lojtar i Real Madridit më ofroi fanellën e tij pas ndeshjes, unë me shaka ua tregova lojtarëve të mi stemën që kishin në fanellë, 15 të tilla. Ata janë mbretërit. Me gjithçka që kjo nënkupton”.
“Nuk është vetëm historia. Do të luajmë kundër, ndoshta, pretendentit më të madh për ta fituar këtë kompeticion”, shtoi Mourinho.
Një eliminim ndaj Benficas në fazën “playoff” do të përbënte një dështim monumental për Real Madridin, duke pasur parasysh statusin dhe ambiciet e klubit në Ligën e Kampionëve./Telegrafi