Për shpërdorim të pasurisë, shtetasja gjermane ndalohet në Aeroportin e Prishtinës
Ndalohet shtetasja gjermane e kërkuar për shpërdorim të pasurisë së huaj.
Një shtetase e Gjermanisë është ndaluar në Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës “Adem Jashari”, pasi rezultonte e kërkuar nga policia në lidhje me një rast të dyshuar për “shpërdorim të pasurisë së huaj”.
Sipas njoftimit policor, ndalimi është kryer më 1 gusht 2026.
E dyshuara është intervistuar nga autoritetet kompetente, ndërsa me urdhër të prokurorit është liruar dhe rasti do të vazhdojë të trajtohet sipas procedurave të rregullta ligjore.
Policia nuk ka dhënë detaje të tjera lidhur me identitetin e gruas apo rrethanat e rastit. /Telegrafi/
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