Për këtë pamje duhet guxim: Këmbët e gjata në plan të parë, por një detaj në veshje i hutoi të gjithë
Ikona londineze e modës Ashley Roberts është gjithmonë e gatshme për eksperimente stilistike dhe shpesh vesh kombinime që shumëkush nuk do të guxonte t’i provonte as në ëndrrat më të çmendura
Ashley Roberts, ish-anëtare e Pussycat Dolls dhe prezantuese radioje, njihet mirë për qasjen e saj të guximshme ndaj modës. Çdo paraqitje e saj në publik shndërrohet në një deklaratë mode më vete.
Amerikania me adresë londineze prej kohësh ka marrë titullin jozyrtar të redaktores së modës së rrugëve të Londrës dhe as këtë herë nuk zhgënjeu. Stili i saj joshës, do të pajtohen të gjithë, është një burim i vërtetë frymëzimi.
Ajo është e njohur për stilin e saj të guximshëm dhe shumë femëror, ku kombinon silueta, ngjyra dhe tekstura të ndryshme, pa pasur frikë të eksperimentojë edhe me pamje më të theksuara, transmeton Telegrafi.
Biondja elegante, që e ka sjellë figurën në formë të shkëlqyer, shpesh vesh rroba që vënë në plan të parë këmbët e saj të gjata dhe të formuara bukur. Edhe ky kombinim i guximshëm e tregon qartë këtë.
Dalja e saj me këtë stil provokues shkaktoi shumë komente, sepse Ashley kishte veshur një mini fustan interesant me motive vijash, që dukej si një këmishë më e gjatë me kopsa. Shumëkush u pyet nëse bukuroshja amerikane, që prej vitesh jeton në Londër, kishte harruar të vishte pantallona apo fund.
Këmbët e saj “kilometrike” i theksoi edhe më shumë me këpucët ikonike të Christian Louboutin, me shputën e kuqe karakteristike.
Këtë kombinim të guximshëm e plotësoi me një çantë shumë të vogël dhe syze dielli, ndërsa flokët e gjatë i mbante të lidhur në një topuz të lirshëm. /Telegrafi/