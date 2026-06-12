Kjo frizurë i bën flokët të duken më të dendur dhe fytyrën më të re: Ideale për ditët e nxehta
Me shtresa të buta, maja të lehta dhe volum natyral, ripped bob është zgjedhja që bashkon elegancën me mirëmbajtjen e thjeshtë
Vjen një moment kur nuk i ndjekim më trendet me çdo kusht, por kërkojmë atë që na shkon vërtet. Pikërisht për këtë arsye, shumë gra pas të pesëdhjetave gjithnjë e më shpesh zgjedhin frizura që njëkohësisht rinojnë pamjen, mirëmbahen lehtë dhe duken elegante pa shumë mund.
Këtë verë, një stil po tërheq veçanërisht vëmendjen e stilistëve të flokëve në mbarë botën: ripped bob.
Kjo version modern i bobit klasik është bërë një nga zgjedhjet më të kërkuara mes grave që duan freskim të pamjes, por pa ndryshim drastik.
Pse ripped bob është hiti i verës 2026?
Ndërsa bobin klasik e karakterizojnë linjat e sakta dhe të drejta, ripped bob sjell shumë më tepër lëvizje dhe natyralitet.
Veçantitë kryesore të tij janë majat e lehta të rralluara, shtresat e buta, tekstura e lirshme, volumi natyral.
Pikërisht për këtë arsye, flokët duken të lehtë, modernë dhe më rinorë, pa përshtypjen e një frizure tepër të stilizuar, transmeton Telegrafi.
Zgjedhje perfekte për gratë pas moshës 50-vjeçare
Ekspertët e flokëve theksojnë se një nga përparësitë më të mëdha të kësaj frizure është aftësia për t’i zbutur tiparet e fytyrës.
Për gratë në moshë më të pjekur, kjo do të thotë:
• pamje vizualisht më e re
• më shumë volum te flokët e hollë
• më pak rëndesë te flokët e dendur
• mirëmbajtje më e thjeshtë e përditshme
Falë teksturës natyrale, fytyra duket më e freskët, ndërsa flokët marrin lëvizje edhe pa shumë stilizim.
I shkon si flokëve të drejtë, ashtu edhe atyre kaçurrelë
Një nga arsyet e popullaritetit të madh të ripped bob është përshtatshmëria e tij.
Te flokët e hollë dhe të drejtë krijon iluzionin e dendësisë, u jep plotësi majave, i ngre flokët nga rrënja.
Te flokët me onde dhe kaçurrelë, thekson teksturën natyrale, u jep definim kaçurrelave, parandalon efektin e frizurës “së rëndë”.
Prandaj stilistët e rekomandojnë shpesh për gratë që duan ndryshim, por nuk duan të kalojnë orë të tëra para pasqyrës.
Gratë e njohura tashmë e adhurojnë këtë frizurë
Ripped bob tashmë ka pushtuar pasarelat, tapetet e kuqe dhe rrjetet sociale.
Mes grave të njohura që kanë mbajtur ndonjë version të kësaj frizure janë Halle Berry, Gigi Hadid, Elsa Hosk, Hailey Bieber.
Secila prej tyre ka treguar se sa ndryshe mund të duket e njëjta frizurë, nga paraqitjet glamuroze të mbrëmjes deri te stili plotësisht i lirshëm i përditshëm.
Ideale për ditët e verës
Temperaturat e larta, lagështia dhe dielli shpesh e vështirësojnë mirëmbajtjen e frizurës gjatë verës. Pikërisht këtu ripped bob tregon edhe një përparësi të madhe.
Falë teksturës së tij natyrale:
• nuk kërkon tharje perfekte me fen
• e përballon mirë lagështinë
• duket bukur edhe kur thahet natyrshëm
• formësohet lehtë me minimum produktesh
Mjafton pak sprej me kripë deti ose një krem i lehtë për teksturë, që flokët të marrin pamje moderne, të lirshme dhe pak të çrregullt.
Si mirëmbahet ripped bob?
Edhe pse duket i lirshëm, ky stil kërkon megjithatë freskim të rregullt.
Stilistët rekomandojnë prerje çdo gjashtë deri në tetë javë, preparate të lehta për volum, shmangien e vajrave të rëndë, të cilët mund t’i ulin flokët.
Kështu, shtresat karakteristike do të mbeten të theksuara, ndërsa frizura do ta ruajë formën e saj të njohur.
Frizura që bashkon elegancën dhe energjinë rinore
Nëse kërkoni një ndryshim që nuk kërkon orë të tëra mirëmbajtjeje, por njëkohësisht e freskon pamjen tuaj, ripped bob mund të jetë një nga zgjedhjet më të mira të kësaj vere.
Modern, femëror dhe i përshtatshëm pothuajse për çdo tip floku, ky stil tregon se mosha nuk ka asnjë lidhje me stilin. Përkundrazi, shpesh pikërisht atëherë e gjejmë atë më së miri. /Telegrafi/