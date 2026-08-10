Flokët biondë po humbin terren: E kuqja po bëhet ngjyra më e dëshiruar te vajzat e reja
Nga bakri dhe kanella deri te e kuqja rubin, nuancat e ngrohta po pushtojnë sallonet dhe po shndërrohen në një nga trendet më të kërkuara të sezonit
Për vite me radhë, flokët biondë konsideroheshin një nga simbolet më të forta të bukurisë. Nga tonet e akullta deri te nuancat e ngrohta të së ashtuquajturës “expensive blonde”, shumë gra shpenzonin orë të tëra në sallone për të arritur ngjyrën perfekte.
Por duket se trendi po ndryshon.
Gjeneratat e reja po zgjedhin gjithnjë e më shumë flokët e kuq – nga bakri dhe e kuqja në nuancë luleshtrydheje, deri te kanella, gështenja e ngrohtë dhe e kuqja e thellë.
Një nga figurat që po e ushqen këtë trend është aktorja Sadie Sink, flokët natyralisht të kuq të së cilës janë bërë një prej tipareve më të dallueshme të imazhit të saj.
“Dua të dallohem”
Kaitlyn Paulk, 27 vjeçe dhe bionde natyrale, vendosi t’i lyente flokët të kuq pikërisht sepse nuk dëshironte të dukej si të gjithë të tjerët.
Si frymëzim përmend Sadie Sink, e njohur nga seriali Stranger Things. Dhe nuk është e vetmja.
Në rrjetet sociale janë shtuar kërkimet dhe diskutimet rreth ngjyrës së flokëve të aktores, mënyrës se si mund të arrihet ajo dhe produkteve që japin një efekt të ngjashëm.
Parukieri Tommy Buckett, i cili punon me Sadie Sink që nga adoleshenca e saj, thotë se ka marrë shumë kërkesa nga gra që duan pikërisht atë nuancë, përfshirë edhe shumë bionde që dëshirojnë të kalojnë në të kuqe.
Arsyeja? Dëshira për t’u dalluar.
Në një kohë kur rrjetet sociale shpesh prodhojnë të njëjtat modele flokësh, grim dhe estetikë, ngjyra e flokëve është bërë një mënyrë e thjeshtë për të krijuar identitet personal, transmeton Telegrafi.
Flokët e kuq nuk janë vetëm ngjyrë
E kuqja prej kohësh lidhet me temperamentin, guximin, pasionin dhe individualitetin.
Nga personazhe të njohura të letërsisë dhe filmave deri te figurat e sotme të kulturës pop, flokët e kuq shpesh u janë atribuar personazheve që dallojnë nga të tjerët.
Pikërisht kjo mund ta bëjë këtë ngjyrë veçanërisht tërheqëse për një brez që dëshiron të shmangë uniformitetin.
Të jesh bionde kushton
Ka edhe një arsye shumë praktike: mirëmbajtja.
Flokët shumë të çelët kërkojnë korrigjime të shpeshta të rrënjëve, zbardhim dhe trajtime shtesë për të ruajtur cilësinë e tyre.
Për shumë gra të reja kjo po bëhet gjithnjë e më e kushtueshme.
Kalimi nga biondja natyrale në një nuancë bakri apo të kuqe mund të jetë më i thjeshtë sesa zbardhja e vazhdueshme e flokëve. Në varësi të ngjyrës fillestare dhe gjendjes së flokut, rezultati mund të arrihet edhe me një trajtim të vetëm në sallon.
Cilat nuanca po kërkohen më shumë?
Ndër tonet më të preferuara janë:
- bakri
- e kuqja në nuancë qershie
- biondja në nuancë luleshtrydheje
- gështenja e ngrohtë
- kanella
- e kuqja rubin
Veçanërisht tërheqëse janë nuancat që nuk duken artificiale dhe ndryshojnë sipas dritës.
Pikërisht këtë efekt kanë flokët e Sadie Sink: në diell duken më të çelët dhe më bakër, ndërsa në ambiente të mbyllura marrin tone më të thella të kuqe.
Pse pikërisht tani?
Pas viteve të dominimit të flokëve të stiluar në mënyrë perfekte, estetikës “clean girl” dhe toneve të ngjashme bionde e kafe, gjithnjë e më shumë vajza po kërkojnë diçka më personale, më lozonjare dhe më të dukshme.
Flokët e kuq e ofrojnë pikërisht këtë.
Nuk është e nevojshme të ndryshohet i gjithë stili – shpesh vetëm ndryshimi i ngjyrës së flokëve mjafton për t’i dhënë pamjes një energji krejt tjetër.
Dhe, nëse gjykojmë nga sallonet dhe rrjetet sociale, Sadie Sink ka ndihmuar që flokët e kuq të bëhen një nga trendet më të spikatura të brezit të ri. /Telegrafi/