Penelope Cruz zbulon trukun që i rregullon flokët në vetëm 5 minuta
Pa furçë, pa pajisje të komplikuara dhe pa orë të tëra para pasqyrës – ja metoda e thjeshtë që i jep flokëve volum
Aftësitë që mësoi që në fëmijëri, duke kaluar kohë në sallonin e flokëve të nënës së saj, sot janë një nga “armët” e saj për të pasur gjithmonë një pamje të kuruar, edhe në tapetin e kuq. Edhe pse mund të përballojë profesionistët më të mirë në botë, aktorja spanjolle nuk është e varur nga trajtimet e shtrenjta dhe rutina e saj e bukurisë bazohet te truket e shpejta dhe praktike.
Penelope Cruz i ka ndarë publikisht disa nga sekretet e saj të bukurisë.
Ajo mësoi gjithçka në sallonin e nënës
Fëmijëria pranë gërshërëve dhe bigudive, në një sallon në periferi të Madridit, duket se i ka vlejtur shumë. Cruz thotë se rrallë ka nevojë për profesionistë, pasi ka mësuar bazat e stilimit të flokëve që në moshë të vogël.
Sa e zonja është në këtë drejtim tregon edhe një histori nga bota e kinemasë.
Para një premiere të rëndësishme, në shtëpi papritur u ndërpre energjia elektrike. Cruz mori mjetet e flokëve dhe, nën dritën e qirinjve, rregulloi vetë flokët dhe grimin e koleges së saj të njohur.
Teknika “bëje vetë” për më shumë volum
Mënyra se si Cruz i rregullon flokët çdo ditë është çuditërisht e thjeshtë. Ajo shmang përdorimin e pajisjeve të komplikuara dhe, në rrënjët e flokëve të lagur, vendos vetëm pak shkumë për volum.
Më pas i than flokët duke e mbajtur kokën të përkulur poshtë dhe pa përdorur furçë.
Nëse zgjohet me flokë të çrregullt, nuk përpiqet t’i drejtojë me çdo kusht.
“Kur kam një ditë të keqe me flokët, nuk përpiqem t’i sheshoj. I çrregulloj edhe më shumë me gishta dhe shtoj shumë shampo të thatë për të krijuar sa më shumë volum”, ka shpjeguar Cruz.
Ky stil i shkujdesur, me frymë franceze, shfaqet edhe në modelin e saj të fundit, të njohur si “bob i fundjavës” – një prerje deri te shpatullat, paksa e çrregullt dhe e lehtë për t’u mirëmbajtur, që nuk kërkon tharje të komplikuar me furçë.
Larja e thatë në vend të kremrave të shtrenjta
Cruz kujdeset edhe për lëkurën, por edhe këtu preferon një qasje të thjeshtë. Ajo nuk përpiqet t’i fshehë njollat e vogla natyrale të fytyrës me shtresa të rënda grimi.
Sipas saj, përveç rulit, një pjesë e rutinës së saj për lëkurën dhe trupin është edhe larja e thatë.
Këtë teknikë e përdor para dushit. Me një furçë më të ashpër, masazhon trupin me lëvizje rrethore, me synimin për të stimuluar qarkullimin e gjakut.
Megjithatë, pretendimet se larja e thatë “pastron toksinat” nga trupi nuk duhet të merren si fakt mjekësor. Trupi ka organet e veta, veçanërisht mëlçinë dhe veshkat, që kryejnë këtë funksion.
Në fund, sekreti i Cruz duket se është më pak i komplikuar nga sa mund të mendohet: flokë me volum, një stil paksa i shkujdesur dhe një rutinë e thjeshtë që nuk kërkon shumë kohë. /Telegrafi/