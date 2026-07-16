Pensionohet lojtari më i vjetër i Kupës së Botës 2026
Portieri i Skocisë, Craig Gordon, lojtari më i vjetër në Kupën e Botës të këtij viti, në moshën 43 vjeçare, njoftoi sot (e enjte) fundin e karrierës së tij të gjatë profesionale. Gordon po i thotë lamtumirë pas pothuajse një çerek shekulli lojë aktive.
Gordon e filloi karrierën e tij te Hearts në vendlindjen e tij, Edinburg, ku debutoi në vitin 2001. Ai u transferua te Sunderland në vitin 2007 për nëntë milionë funte, që ishte një tarifë rekord për një portier në Mbretërinë e Bashkuar në atë kohë.
Pas shtatë vitesh në Angli, ai u kthye në Skoci në vitin 2014 dhe luajti për Celtic për gjashtë sezone. Ai e përfundoi karrierën e tij si lojtar duke u rikthyer te vendlindja e tij, Hearts, ku kaloi gjashtë sezonet e fundit.
Craig Gordon, Hearts legend ❤️ pic.twitter.com/Kptm1fNKFM
— Heart of Midlothian FC (@JamTarts) July 16, 2026
Lamtumirë pas 84 paraqitjeve për Skocinë
Ai bëri gjithsej 682 paraqitje gjatë karrierës së tij, 84 prej të cilave ishin për ekipin kombëtar skocez.
Në Kupën e Botës të këtij viti, ai ishte portieri rezervë i Angus Gunn.
"Doja që karriera ime të mos mbaronte kurrë, por duhej. I jetova ëndrrat e mia dhe për këtë jam mirënjohës", tha Gordon në fjalimin e tij të lamtumirës. /Telegrafi/