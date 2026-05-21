Pengmarrje në Vlorë, policia zbardh ngjarjen dhe arreston dy persona
Një pengmarrje është regjistruar në qytetin e Vlorës, ndërsa policia ka njoftuar se ka arrestuar dy persona të dyshuar si autorë të ngjarjes.
Pengmarrja dyshohet të ketë ndodhur mbrëmjen e djeshme në qytetin e Vlorës ndërsa sipas informacioneve paraprake nga policia, dy persona rreth moshës 30 vjeç kanë marrë peng një shtetas tjetër, ndaj të cilit dyshohet se është ushtruar edhe dhunë fizike, njofton euronews.al
Shkak i dyshuar i ngjarjes është një shumë parash e marrë borxh nga personi i marrë peng.
Hetimet vijojnë, ndërsa personat e arrestuar po merren në pyetje nga Policia e Vlorës për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.