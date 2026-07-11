Pengmarrje në një market në Berlin, policia rrethon zonën
Një operacion policor në shkallë të gjerë është duke u zhvilluar në Berlinin jugperëndimor, pasi një grua thuhet se është marrë peng të premten në një supermarket.
Një burrë raportohet se ka kërcënuar një grua me thikë në një dyqan dhe e ka marrë peng.
Operacioni policor vazhdoi edhe sot në orët e para.
Bëhet e ditur se supermarketi është aktualisht i rrethuar.
Oficerët e një njësie të operacioneve speciale kanë zënë pozicione përpara ndërtesës, dhe shumë vetura patrullimi, ambulanca dhe automjete të shërbimit zjarrfikës ndodhen gjithashtu në vendngjarje.
"Jemi në kontakt me pengmarrësit", tha një zëdhënës i policisë. /Telegrafi/
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