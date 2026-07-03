Penelope Cruz dhe Javier Bardem ndoqën nga afër ndeshjen e Spanjës, u argëtuan çmendurisht me Rosalian në tribuna
Çifti spanjoll i aktorëve Penelope Cruz dhe Javier Bardem u fotografuan në tribuna gjatë ndeshjes Spanjë-Austri në stadiumin SoFi në Inglewood, dhe dyshja duket se e ka kaluar shumë mirë.
Cruz mbante veshur një bluzë të kuqe tifozësh të ekipit kombëtar të Spanjës, një kapelë bejsbolli dhe syze dielli, ndërsa Bardem mbante veshur një bluzë të thjeshtë jeshile, kapelë dhe syze dielli.
Dyshja bisedoi me disa miq të famshëm në tribuna, përfshirë muzikanten spanjolle Rosalia, e cila u ngrit për të brohoritur dhe festuar pasi Spanja fitoi.
Foto: Reuters
Duket se çifti spanjoll u argëtua shumë gjatë ndeshjes, dhe në një moment u ngritën dhe kërcyen, gjë që u kap nga kamera live.
Fituesja e çmimit Oscar ndau disa momente nga ndeshja në Instagram, dhe pozoi me Rosalian ndërsa ishin të mbështjella me një shall tifozësh.
Foto: Reuters
Spanja përfundimisht mposhti Austrinë 3-0, duke e zgjatur serinë e fitoreve dhe duke siguruar një vend në raundin e 16-tave ku do të përballet me Portugalinë. /Telegrafi/
Foto: Reuters
Foto: Reuters