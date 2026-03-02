Peleshi nis vizitën në Kosovë, u prit në takim nga Haxhiu
Kryetarja e Kuvendit të Republikës së Kosovës, Albulena Haxhiu ka pritur në takim Kryetarin e Kuvendit të Shqipërisë, Niko Peleshi.
Pas këtij takimi në mes të dy homologëve nuk prite të ketë deklarim për media.
Peleshi në kuadër të kësaj vizite në Kosovë do të takoj edhe presidenten e Kosovës, Vjosa Osmani dhe kryeministrin, Albin Kurti.
Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë, Niko Peleshi po qëndron në Kosovës pas vizitës të Elisa Spiropalit, e cila e vizitoi Kosovën në cilësinë e ministres së Punëve të Jashtme të Shqipërisë.
