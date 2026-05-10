Pedri e zbuloi i pari, Xavi ia dha shansin: Vlera e talentit të La Masia shkon nga 300 mijë në 100 milionë euro
Fermin Lopez ka përmbyllur një nga ngjitjet më të jashtëzakonshme në futbollin modern, pasi vlera e tij në treg ka shpërthyer nga vetëm 300 mijë euro në vitin 2023 në plot 100 milionë euro.
Shpërthimi i mesfushorit nisi gjatë turneut parasezonal të Barcelonës në Shtetet e Bashkuara, kur Pedri e veçoi atë si lojtarin që e kishte impresionuar më shumë në stërvitje.
Pas një huazimi modest te Linares, Fermin ishte pranë largimit nga Barcelona, por gjithçka ndryshoi kur Xavi Hernandez i hapi derën e ekipit të parë me një mundësi të papritur – të cilën 22-vjeçari e shfrytëzoi menjëherë.
Ai tërhoqi vëmendje të madhe kur shënoi në një Clasico parasezonale ndaj Real Madridit dhe, prej asaj kohe, karriera e tij mori vetëm përpjetë.
Që atëherë, Fermín ka fituar një listë mbresëlënëse trofesh dhe titujsh me Spanjën dhe Barcelonën: dy tituj të La Ligas, dy Superkupa të Spanjës, Kupën e Mbretit, Kampionatin Evropian, si dhe medaljen e artë olimpike me Spanjën.
Këtë sezon, ai ka regjistruar shifra të forta me 13 gola dhe 17 asistime, duke u konfirmuar si një prej lojtarëve kyç të Barcelonës nën drejtimin e Hansi Flick.
Si shpërblim, klubi katalunas i ka ofruar një kontratë të re deri në vitin 2031, ndërsa raportimet thonë se Fermín ka refuzuar edhe një ofertë të madhe nga Chelsea./Telegrafi/