Pasi dështoi në vetura, kjo markë tani po ndërton robotë
Faraday Future me sa duket po ndjek Tesla-n në rrugën drejt robotëve.
Si rezultat, ata kanë prezantuar tre modele të ndryshme në Panairin e Shoqatës Kombëtare të Shitësve të Automobilave (NADA) në Las Vegas.
Fillimisht vjen seria më e mirë FF Futurist, e cila fillon nga 34,990 dollarë dhe cilësohet si një “humanoid profesional me madhësi të plotë”.
Synohet të bëhet “roboti i parë humanoid në Shtetet e Bashkuara që arrin prodhim dhe shpërndarje masive”.
Faraday tha se Futurist ka 28 motorë me performancë të lartë, si dhe një kohë funksionimi prej tre orësh.
Kjo nuk është shumë, por roboti ka një dizajn baterie që mund të ndërrohet menjëherë, që do të thotë se përdoruesit mund ta zëvendësojnë shpejt baterinë për ta rikthyer robotin në shërbim.
Futurist fuqizohet nga Nvidia Orin dhe thuhet se ka deri në 200 TOPS fuqi llogaritëse.
Modeli gjithashtu ka një sistem perceptimi që kombinon kamera të shumta me rezolucion të lartë.
Ato shoqërohen nga WiFi dhe lidhja 5G, si dhe mbështetje për ndërveprim natyror në deri në 50 gjuhë.
Faraday Future tha se roboti mund të veprojë si një punëtor në hotele dhe muze, si dhe si një këshilltar shitjesh në shitësit dhe dyqanet me pakicë.
Kompania gjithashtu e parashikon Futurist si një asistent kërkimi dhe mësimdhënieje, si dhe një ambasador inteligjent të markës.
Nëse gjithçka shkon sipas planit, "faza tjetër" mund ta shohë robotin të bëhet një asistent shtëpiak ose një punëtor industrial në fabrika.
Në mes të linjës është FF Master me çmim 19,990 dollarë, i cili është një “humanoid atletik EAI”.
I projektuar për të qenë ekonomikisht efektiv, modeli premton të jetë një “robnot me inteligjencë të plotë që të kupton vërtet”.
Faraday tha se roboti përdor Orin NX dhe ka deri në 157 TOPS fuqi llogaritëse. Modeli gjithashtu ka një shumëllojshmëri sensorësh dhe është i përditësueshëm.
Sipas kompanisë, roboti mund të përshtatet dhe të mësojë aftësi të reja.
Faraday gjithashtu e paraqiti modelin si një asistent praktik për kërkim dhe trajnim, si dhe një shoqërues studimi për fëmijët tuaj.
I fundit, por jo më pak i rëndësishëm, është FX Aegis me çmim 2,499 dollarë, i cili duket si një version i Spot të Boston Robotics.
I projektuar për siguri dhe shoqëri, modeli është paraqitur si një "mbrojtës besnik dhe praktik".
Roboti ka katër këmbë dhe mund të ngjitet si dhe të kapërcejë pengesa.
Ai ka WiFi dhe 5G për monitorim dhe funksionim në distancë, dhe kompania parashikon një shumëllojshmëri aksesorësh që variojnë nga krahët robotikë deri te fikësit e zjarrit.
Faraday thotë se dërgesat janë planifikuar për në fund të shkurtit dhe ata kanë marrë tashmë më shumë se 1,200 depozita. /Telegrafi/