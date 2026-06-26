Pas Venezuelës, një tërmet i fuqishëm goditi edhe Japoninë
Një tërmet i fuqishëm goditi bregun verior të Japonisë, por agjencia meteorologjike e vendit tha se nuk kishte rrezik për një cunami dhe nuk u raportuan lëndime serioze.
Tërmeti tronditi dhjetëra qytete në të gjithë Japoninë verilindore dhe u ndje lehtë edhe në Tokio.
Ai goditi një zonë ku tërmete të forta janë raportuar vazhdimisht në muajt e fundit, përfshirë një që shkaktoi një paralajmërim njëjavor për mega-tërmet në dhjetor.
Tërmeti — në brigjet lindore të prefekturës Iwate — kishte një magnitudë prej 7.2 ballësh, tha Agjencia Meteorologjike e Japonisë.
Thellësia e tij ishte rreth 50 kilometra.
Japonia, e cila ndodhet në atë që njihet si Unaza e Zjarrit e Paqësorit, është një nga zonat më të prirura ndaj tërmeteve në botë. /Telegrafi/
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